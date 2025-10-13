Měšec.cz  »  Prasátko versus účet v bance. Co volí dnešní děti?

Prasátko versus účet v bance. Co volí dnešní děti?

Monika Veselíková
Včera
Dřív jsme si peníze házeli do kasičky nebo nám je prarodiče ukládali na vkladní knížku. Kam si kapesné dávají dnešní děti? Které banky jim nabídnou dětské konto, a kdo přihodí i bonus navíc?

V souboji kasička versus účet vyhrávají banky, náskok je ale dost těsný. Podle průzkumu agentury Ipsos realizovaného pro Air Bank si peníze na bankovní účet ukládá 37 % dětí ve věku 8 až 17 let, do kasičky 32 %. Investiční produkt, kde se peníze zároveň zhodnocují, má 15 % dětí.

Zpravidla se jedná o různé kapesné a dárky od prarodičů, kteří svůj přístup k financím a hotovosti příliš nezměnili. Naopak rodiče už dětem od 8 let často zakládají samostatné účty – děti se tak samy učí hospodařit a obsluhovat své finance. Musí to samozřejmě jít ruku v ruce s osvětou a finančním vzděláváním. Děti se potřebují naučit, že bankovní účty nejsou bezedné a že za každou platbou kartou nebo v online hrách jsou reálné peníze, které by jinak musely vyndat z kasičky, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank. 

Pro srovnání: v generaci rodičů dnešních dětí spořilo 63 % dotázaných, 12 % mělo vlastní vkladní knížku.

Mezigenerační změnu v nakládání s kapesným ale vedle pokroku a nových možností popohání i banky samotné. Ty totiž mnohdy za založení dětského či studentského konta připisují určité bonusy. Banky, které dětem účet založí i konkrétní částky a podmínky těchto mnohdy časově omezených akcí, najdete v našem přehledu:

Monika Veselíková

