Prasátko versus účet v bance. Co volí dnešní děti?

Prasátko versus účet v bance. Co volí dnešní děti?

Monika Veselíková
Dnes
spoření, souboj, banka Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Dřív jsme si peníze házeli do kasičky nebo nám je prarodiče ukládali na vkladní knížku. Kam si kapesné dávají dnešní děti? Které banky jim nabídnou dětské konto, a kdo přihodí i bonus navíc?

V souboji kasička versus účet vyhrávají banky, náskok je ale dost těsný. Podle průzkumu agentury Ipsos realizovaného pro Air Bank si peníze na bankovní účet ukládá 37 % dětí ve věku 8 až 17 let, do kasičky 32 %. Investiční produkt, kde se peníze zároveň zhodnocují, má 15 % dětí.

Zpravidla se jedná o různé kapesné a dárky od prarodičů, kteří svůj přístup k financím a hotovosti příliš nezměnili. Naopak rodiče už dětem od 8 let často zakládají samostatné účty – děti se tak samy učí hospodařit a obsluhovat své finance. Musí to samozřejmě jít ruku v ruce s osvětou a finančním vzděláváním. Děti se potřebují naučit, že bankovní účty nejsou bezedné a že za každou platbou kartou nebo v online hrách jsou reálné peníze, které by jinak musely vyndat z kasičky, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank. 

Pro srovnání: v generaci rodičů dnešních dětí spořilo 63 % dotázaných, 12 % mělo vlastní vkladní knížku.

Mezigenerační změnu v nakládání s kapesným ale vedle pokroku a nových možností popohání i banky samotné. Ty totiž mnohdy za založení dětského či studentského konta připisují určité bonusy. Banky, které dětem účet založí i konkrétní částky a podmínky těchto mnohdy časově omezených akcí, najdete v našem přehledu:

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

