Praha uzná čtyřčlenné rodině nájem téměř 20 tisíc, na Bruntálsku ani 9 tisíc. Rozdíl je obrovský

Čtyřčlenné rodině v Praze stát při výpočtu superdávky uzná nájemné až 19 710 Kč měsíčně, v okrese Bruntál jen 8750 Kč. Rozdíl činí 10 960 korun. Nové normativní nájemné platí od října 2026 do konce prosince 2026 a liší se podle okresů.
Nejvyšší částka pro běžnou čtyřčlennou domácnost platí v Praze, a to 19 710 Kč. V Brně je to 15 710 Kč, v Plzni 14 720 Kč, v Hradci Králové a Pardubicích shodně 14 710 Kč.
České Budějovice mají normativ 14 022 Kč, Olomouc 13 710 Kč, Jihlava 13 210 Kč, Liberec 13 110 Kč a Ostrava 12 502 Kč. V Karlových Varech činí 12 430 Kč, ve Zlíně 12 350 Kč a v Ústí nad Labem 11 272 Kč.
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Zajímavý je rozdíl mezi Prahou a Brnem. Do konce září měly obě metropole pro čtyřčlennou domácnost shodný normativ 17 710 Kč. Od října se Praze o dva tisíce zvýšil, zatímco Brnu o stejnou částku snížil. Nově je tedy mezi nimi rozdíl 4000 Kč měsíčně.
Normativní nájemné – krajská města
|Krajské město
|Do 30. 9. 2026
|Od 1. 10. 2026
|Změna
|Praha
|17 710 Kč
|19 710 Kč
|2000 Kč
|Brno
|17 710 Kč
|15 710 Kč
|-2000 Kč
|Plzeň
|12 632 Kč
|14 720 Kč
|2088 Kč
|Hradec Králové
|12 632 Kč
|14 710 Kč
|2078 Kč
|Pardubice
|12 632 Kč
|14 710 Kč
|2078 Kč
|České Budějovice
|12 632 Kč
|14 022 Kč
|1390 Kč
|Olomouc
|12 632 Kč
|13 710 Kč
|1078 Kč
|Jihlava
|11 230 Kč
|13 210 Kč
|1980 Kč
|Liberec
|12 632 Kč
|13 110 Kč
|478 Kč
|Ostrava
|12 632 Kč
|12 502 Kč
|-130 Kč
|Karlovy Vary
|11 230 Kč
|12 430 Kč
|1200 Kč
|Zlín
|12 632 Kč
|12 350 Kč
|-282 Kč
|Ústí nad Labem
|12 632 Kč
|11 272 Kč
|-1360 Kč
Kde vám stát uzná nejméně
Ještě výraznější propast vzniká při srovnání okresů
Zatímco Praha dosahuje 19 710 Kč, v okrese Bruntál včetně měst Krnov a Rýmařov je normativ pouhých 8750 Kč. Pod deseti tisíci zůstávají také okresy Jeseník (9090 Kč), Klatovy (9210 Kč), Sokolov (9558 Kč), Prachatice (9710 Kč) a Český Krumlov (9800 Kč).
Nejnižší normativní nájemné
|Okres
|Od 1. 10. 2026
|Bruntál
|8750 Kč
|Jeseník
|9090 Kč
|Klatovy
|9210 Kč
|Sokolov
|9558 Kč
|Prachatice
|9710 Kč
|Český Krumlov
|9800 Kč
Jak to bude v praxi? Ukážeme si příklad.
Představte si dvě rodiny se 2 dospělými a 2 dětmi, které platí shodně nájemné včetně služeb 15 000 Kč měsíčně, bez energií.
V Praze lze pro výpočet dávky uznat celých 15 000 Kč. Na Bruntálsku ale jen 8750 Kč, tedy o 6250 Kč méně. (Jde o uznatelné náklady, ne o rozdíl v dávce.)
Překvapí také pětičlenné domácnosti. V Brně je normativ pro čtyři i pět osob stejný: 15 710 Kč. V Praze ale pátý člen domácnosti zvýší částku jen o 110 Kč, a to na 19 820 Kč.
Srovnání čtyř a pěti osob
|Město / okres
|4 osoby
|5 a více osob
|Rozdíl
|Praha
|19 710 Kč
|19 820 Kč
|110 Kč
|Brno-město
|15 710 Kč
|15 710 Kč
|0 Kč
|Ostrava-město
|12 502 Kč
|12 820 Kč
|318 Kč
|Bruntál
|8750 Kč
|10 835 Kč
|2085 Kč
Pro domácnosti, v nichž jsou všichni členové zranitelnými osobami, pak platí vyšší normativy: v Praze 24 370 Kč a na Bruntálsku 12 170 Kč pro čtyři osoby. Neplatí však automaticky pro každou rodinu s dětmi.
Zranitelné domácnosti
|Město / okres
|Běžný normativ
|Zranitelná domácnost
|Rozdíl
|Praha
|19 710 Kč
|24 370 Kč
|4660 Kč
|Praha-východ
|18 110 Kč
|22 849 Kč
|4739 Kč
|Brno-město
|15 710 Kč
|20 370 Kč
|4660 Kč
|Bruntál
|8 750 Kč
|12 170 Kč
|3420 Kč
Částky v tabulkách vyjadřují měsíční normativní nájemné, nikoli výši vyplácené sociální dávky.