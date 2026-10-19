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Praha uzná čtyřčlenné rodině nájem téměř 20 tisíc, na Bruntálsku ani 9 tisíc. Rozdíl je obrovský

Dalibor Z. Chvátal
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Úřad práce Autor: Dalibor Z. Chvátal
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Čtyřčlenné rodině v Praze stát při výpočtu superdávky uzná nájemné až 19 710 Kč měsíčně, v okrese Bruntál jen 8750 Kč. Rozdíl činí 10 960 korun. Nové normativní nájemné platí od října 2026 do konce prosince 2026 a liší se podle okresů.

Nejvyšší částka pro běžnou čtyřčlennou domácnost platí v Praze, a to 19 710 Kč. V Brně je to 15 710 Kč, v Plzni 14 720 Kč, v Hradci Králové a Pardubicích shodně 14 710 Kč.

České Budějovice mají normativ 14 022 Kč, Olomouc 13 710 Kč, Jihlava 13 210 Kč, Liberec 13 110 Kč a Ostrava 12 502 Kč. V Karlových Varech činí 12 430 Kč, ve Zlíně 12 350 Kč a v Ústí nad Labem 11 272 Kč.

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Zajímavý je rozdíl mezi Prahou a Brnem. Do konce září měly obě metropole pro čtyřčlennou domácnost shodný normativ 17 710 Kč. Od října se Praze o dva tisíce zvýšil, zatímco Brnu o stejnou částku snížil. Nově je tedy mezi nimi rozdíl 4000 Kč měsíčně.

Normativní nájemné – krajská města

Krajské město Do 30. 9. 2026 Od 1. 10. 2026 Změna
Praha 17 710 Kč 19 710 Kč 2000 Kč
Brno 17 710 Kč 15 710 Kč -2000 Kč
Plzeň 12 632 Kč 14 720 Kč 2088 Kč
Hradec Králové 12 632 Kč 14 710 Kč 2078 Kč
Pardubice 12 632 Kč 14 710 Kč 2078 Kč
České Budějovice 12 632 Kč 14 022 Kč 1390 Kč
Olomouc 12 632 Kč 13 710 Kč 1078 Kč
Jihlava 11 230 Kč 13 210 Kč 1980 Kč
Liberec 12 632 Kč 13 110 Kč 478 Kč
Ostrava 12 632 Kč 12 502 Kč -130 Kč
Karlovy Vary 11 230 Kč 12 430 Kč 1200 Kč
Zlín 12 632 Kč 12 350 Kč -282 Kč
Ústí nad Labem 12 632 Kč 11 272 Kč -1360 Kč

Kde vám stát uzná nejméně

Ještě výraznější propast vzniká při srovnání okresů

Zatímco Praha dosahuje 19 710 Kč, v okrese Bruntál včetně měst Krnov a Rýmařov je normativ pouhých 8750 Kč. Pod deseti tisíci zůstávají také okresy Jeseník (9090 Kč), Klatovy (9210 Kč), Sokolov (9558 Kč), Prachatice (9710 Kč) a Český Krumlov (9800 Kč).

Nejnižší normativní nájemné

Okres Od 1. 10. 2026
Bruntál 8750 Kč
Jeseník 9090 Kč
Klatovy 9210 Kč
Sokolov 9558 Kč
Prachatice 9710 Kč
Český Krumlov 9800 Kč

Jak to bude v praxi? Ukážeme si příklad.

Představte si dvě rodiny se 2 dospělými a 2 dětmi, které platí shodně nájemné včetně služeb 15 000 Kč měsíčně, bez energií.

V Praze lze pro výpočet dávky uznat celých 15 000 Kč. Na Bruntálsku ale jen 8750 Kč, tedy o 6250 Kč méně. (Jde o uznatelné náklady, ne o rozdíl v dávce.)

Překvapí také pětičlenné domácnosti. V Brně je normativ pro čtyři i pět osob stejný: 15 710 Kč. V Praze ale pátý člen domácnosti zvýší částku jen o 110 Kč, a to na 19 820 Kč.

Srovnání čtyř a pěti osob

Město / okres 4 osoby 5 a více osob Rozdíl
Praha 19 710 Kč 19 820 Kč 110 Kč
Brno-město 15 710 Kč 15 710 Kč 0 Kč
Ostrava-město 12 502 Kč 12 820 Kč 318 Kč
Bruntál 8750 Kč 10 835 Kč 2085 Kč

Pro domácnosti, v nichž jsou všichni členové zranitelnými osobami, pak platí vyšší normativy: v Praze 24 370 Kč a na Bruntálsku 12 170 Kč pro čtyři osoby. Neplatí však automaticky pro každou rodinu s dětmi.

Zranitelné domácnosti

Město / okres Běžný normativ Zranitelná domácnost Rozdíl
Praha 19 710 Kč 24 370 Kč 4660 Kč
Praha-východ 18 110 Kč 22 849 Kč 4739 Kč
Brno-město 15 710 Kč 20 370 Kč 4660 Kč
Bruntál 8 750 Kč 12 170 Kč 3420 Kč

Částky v tabulkách vyjadřují měsíční normativní nájemné, nikoli výši vyplácené sociální dávky.

Kalkulačka superdávky

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Normativní nájemné se od 1. 10. 2026 určuje podle okresu, ve kterém domácnost bydlí.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky dle zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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