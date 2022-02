Praha potřebuje zpátky turisty. Do akce se zapojí Mastercard

Společnost Mastercard a Magistrát hlavního města Prahy společně oznámili připojení Prahy k celosvětové síti City Possible společnosti Mastercard. Praha chce využívat dala Mastercardu pro lepší zacílení při lákání turistů do české metropole.

Platforma City Possible existuje 3 roky a je do ní zapojeno 325 světových měst, například Atény, Helsinky, Londýn, Dublin, New York či Los Angeles. Za posledních pár let se ztráty v cestovním ruchu počítají v bilionech dolarů. Praha v minulých dvou letech zaznamenala výrazný pokles v počtu návštěvníků, což ekonomické dopady na místní firmy.

V rámci digitální kampaně Stay in Prague jsme spolupracovali se společností Mastercard při analýzách dat nákupního chování, což nám umožnilo naši kampaň účelně optimalizovat a přesněji zacílit. Platformu Mastercard Tourism Insights budeme využívat i v přípravě a realizaci marketingových a komunikačních aktivit, uvedl František Cipro, předseda představenstva společnosti Prague City Tourism.

V praxi to bude vypadat například tak, že Mastercard poskytne Praze anonymizovaná data svých uživatelů, ze kterých se ukáže, co které národy při návštěvě Prahy preferují. Tedy třeba že Italové nejčastěji nakupují, Francouze zajímá nejvíce kultura a podobně. Podle toho pak bude hlavní město přizpůsobovat reklamu pro dané země.

Do přípravy se také zapojí městská akciová společnost Operátor ICT, která Praze poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ta bude anonymizovaná a agregovaná nákupní data analyzovat pro potřeby městského plánování a rozvoje.