Praha a další česká města jsou nejhůře dostupná v Evropě. České novostavby jsou dražší než Německu a Rakousku

Česká města v čele s Prahou patří v Evropě z hlediska vlastního bydlení k těm nejméně dostupným. Abyste si mohli pořídit byt v hlavním městě, budete na to potřebovat skoro 17 ročních mezd. Informace vyplývají z nového Deloitte Property Indexu, který vyjadřuje počet průměrných hrubých ročních mezd potřebných k pořízení nového bytu o rozloze 70metrového bytu v metropolích a velkých městech 25 evropských zemí.
Podle jeho aktuálních výsledků je pro koupi bytu Praha druhým nejméně dostupným městem Evropy (loni skončila třetí). V přepočtu na peníze to znamená, že na pořízení nového 70metrového bytu potřebuje domácnost 16,9 průměrné hrubé roční mzdy (skoro 203 měsíčních mezd).
Špatná dostupnost se ale netýká jen Prahy, mezi města s nejhorší dostupností bydlení spadá podle indexu také Brno a Ostrava. Všechna tři tato města patří do desítky evropských měst s nejhorší dostupností.
Z evropského pohledu dnes není největším problémem samotná výše cen, ale jejich nesoulad s příjmy domácností. Ceny nového bydlení v Česku se dostaly na úroveň nejdražších západoevropských zemí, příjmy tuzemských domácností jim ale zdaleka neodpovídají. Kombinace silné poptávky, pomalé výstavby a stále relativně drahého financování proto dostupnost vlastního bydlení dál zhoršuje. Bez výraznějšího rozšíření nabídky nelze očekávat zásadní změnu, shrnul výsledky Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte s tím, že mzdy českých domácností řadu let rostou výrazně pomaleji než ceny bydlení.
Hůř než Praha dopadla jen albánská Vlora (21,3), třetí místo v žebříčku obsadily Atény (16), na čtvrtém místě jsou Košice a Brno (15). Mezi města s nejhorší dostupností bydlení ale patří i Amsterdam (14,8), Dublin (14,6), Ostrava (14,1), Bratislava (13,7) a Banská Bystrica (13,4).
Na opačném konci žebříčku se naopak umístilo italské Turíno, kde na pořízení standardního nového bytu potřebujete 4,7 průměrné hrubé roční mzdy. Příznivě vycházejí i severské metropole Bergen a Odense (4,9 roční mzdy), Trondheim (5,2) a britský Manchester (5,3).
Česko se dostalo ve srovnání před většinu evropských zemí i v porovnání cen nových rezidenčních nemovitostí. S cenou 5 412 eur za m2 je opět na druhém místě za Lucemburskem(9160 eur/m2). Jen o trochu lépe je na tom Německo (5200 eur/m²), Rakousko (5199 eur/m²) a Nizozemsko (5186 eur/m²). Na opačném konci žebříčku je Turecko s cenou 864 eur/m².
Mezi velkými evropskými městy je nejdražší Mnichov (11 200 eur/m²), dále Lucemburk (10 567 eur/m2), Amsterdam (8650 eur/m2) a Barcelona (8037 eur/m2). Naopak nejlevnější novostavby je možné pořídit v tureckých městech, kde v Ankaře stojí metr čtvereční v průměru 870 eur, v Izmiru 1155 eur a v Istanbulu 1339 eur.
Drahé vlastní bydlení ovlivňuje i nájemní bydlení, protože domácnosti koupi bytů začínají odkládat a více poptávají (hlavně ve velkých městech a ekonomických centrech) nájmy. Podle Deloitte Property Indexu zůstává nejdražším městem z hlediska nájmů Lucemburk s průměrným nájemným 45,4 eura za metr čtvereční. Následuje Paříž (31,2 eura/m²), Barcelona (30,9 eura/m²) a Dublin (30,8 eura/m²). V Praze je průměrné nájemné 19,2 eura/m².