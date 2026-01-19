Práce na DPP a zdravotní pojištění. Pojišťovna radí, co si hlídat a kde to hlásit

K 1. lednu 2026 vstoupily v platnost určité změny, které mimo jiné ovlivnily pravidla pro odvody zdravotního pojištění lidí pracujících na dohodu o provedení práce.
U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se podmínky nemění. Podrobně jsme vás o nových pravidlech informovali v článku: Na dohodu provedení práce si od roku 2026 vyděláte víc. Příklady a výpočty
Zdravotní pojištění musí hradit každý, kdo v Česku trvale žije. Za zaměstnance odvádí zdravotko zaměstnavatel, OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si ho platí samy a za státní pojištěnce (například studenti, důchodci, pečující či rodiče nejmenších dětí) ho hradí stát.
Lidé pracující na dohodu o provedení práce se z pohledu zdravotního pojištění můžou nacházet mezi zaměstnanci, OBZP a mnohdy i státními pojištěnci.
Jak je to u DPČ?
Osoba pracující na DPČ se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance, pokud její hrubý měsíční příjem (nebo příjem z více dohod u jednoho zaměstnavatele) dosáhne stanovené výše započitatelného příjmu. V roce 2026 zůstává tato částka stejná jako v roce 2025, tedy 4 500 Kč.
Za zaměstnance se osoba pracující na DPP pro účely zdravotního pojištění považuje v momentě, kdy její příjem z této dohody – nebo součtu dohod u jednoho zaměstnavatele – v kalendářním měsíci dosáhne určité částky. Řečí zákona jde o částku, která splňuje podmínky pro účast na nemocenském pojištění.
- Od 1. 1. 2026 je touto částkou 12 000 Kč hrubého měsíčního příjmu.
Pokud si tedy v rámci DPP za měsíc vyděláte 12 000 Kč hrubého a výš, zdravotní pojištění za vás odvádí zaměstnavatel.
Pokud je váš hrubý měsíční příjem 11 999 Kč a méně, spadáte do kategorie OBZP a platba zdravotního pojištění jde za vámi. Pro letošek pro vás činí záloha na zdravotní pojištění 3024 Kč.
Případně se můžete platbě zdravotního pojištění vyhnout, pokud spadáte do kategorie státní pojištěnec:
- nezaopatřené dítě,
- poživatel starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
- na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
- uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
- osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná,
- osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
- osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku.
Je třeba něco hlásit?
Výše uvedené v praxi znamená, že byste měli pravidelně kontrolovat, zda váš příjem z DPP dosáhne nebo překročí částku 12 000 Kč.
Pokud ano, odpovědnost za přihlášení pracovníka ke zdravotnímu pojištění a za odvody nese zaměstnavatel. Naopak nedosáhne-li jeho příjem této stanovené částky a zaměstnanec není evidován v některé z kategorií, za kterou pojistné hradí stát, musí se přihlásit jako samoplátce a zdravotní pojištění si hradit jako osoba bez zdanitelných příjmů, shrnuje tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
Připomínáme, že platby pojistného se od začátku roku 2026 posílají výhradně bezhotovostně. Například platebním příkazem či složenkou. Některé pojišťovny nabízí možnost platby kartou, nebo přes QR kód umístněný na pobočce dané pojišťovny.
Nezaplacené pojistné může narůst v exekuci
Pokud zdravotní pojištění neuhradíte, u zdravotní pojišťovny vám logicky vznikne dluh. V praxi většinou zdravotní pojišťovny dlužníky o nedoplatku na zdravotním pojištění aktivně informují. Teprve, pokud i přes upozornění svůj dluh nesmažete, může vám pojišťovna zaslat platební výměr. Ten zároveň slouží jako exekuční titul – na jeho základě lze zahájit exekuci.
K dlužnému pojistnému si zdravotní pojišťovny připočtou penále – 0,0315 % dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.
Kdo chce případným dluhům předejít, může si stav svých plateb ověřit přímo u zdravotní pojišťovny. Prostřednictvím online aplikace, případně můžete podat individuální žádost o potvrzení bezdlužnosti prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Informace lze samozřejmě získat také na pobočce vaší zdravotní pojišťovny.