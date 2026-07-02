Pozůstalostní důchod: místo potvrzení o studiu může dočasně stačit rozhodnutí o přijetí

Česká správa sociálního zabezpečení umožní u pozůstalostních důchodů dočasně doložit pokračování studia rozhodnutím o přijetí na střední nebo vysokou školu. Týká se to situací, kdy nezaopatřené dítě zatím nemá potvrzení o studiu, protože školní nebo akademický rok ještě nezačal.
Aby nedošlo k odejmutí pozůstalostního důchodu, je nutné rozhodnutí o přijetí ČSSZ dodat nejpozději do 20. července daného roku. Toto rozhodnutí ale slouží jen jako dočasný doklad.
Samotné potvrzení o studiu bude potřeba doložit i nadále. ČSSZ ho musí dostat nejpozději do jednoho měsíce od zahájení studia. Pokud ho příjemce důchodu v této lhůtě nedodá, může být pozůstalostní důchod odejmut.
ČSSZ zároveň upozorňuje, že kvůli technologii zpracování výplat může v některých případech dojít k tomu, že i přes včasné doložení rozhodnutí o přijetí pošle rozhodnutí o odejmutí důchodu. V takové situaci má být důchod znovu přiznán a případný doplatek vyplacen co nejdříve.
U středních škol je situace odlišná. Kvůli elektronickému systému přihlašování se papírové rozhodnutí o přijetí běžně nevydává. Potvrzení o přijetí z elektronického systému ČSSZ jako doklad neuzná. Akceptuje pouze potvrzení o studiu, případně papírové rozhodnutí o přijetí, pokud bylo vystaveno.
Studentům, kteří po základní škole nastupují na střední školu, stačí potvrzení o nástupu na školu doložit na začátku školního roku, nejlépe do 15. září.