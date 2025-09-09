Měšec.cz  »  Pozor na přemrštěné slevy pod hlavičkou známých českých e-shopů. Jde o podvod

Pozor na přemrštěné slevy pod hlavičkou známých českých e-shopů. Jde o podvod

Monika Veselíková
Včera
29.11.23 /1x/ E-shop, podvod, zákaz Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Na Facebooku se v posledních 2 týdnech začaly objevovat reklamní kampaně na velmi vysoké slevy údajně nabízené známými online obchody jako Tescoma, Sportisimo či Super zoo. Ve skutečnosti jde ale o e-shopy z Číny, které z vás chtějí vylákat co nejvíce peněz, varuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Nová vlna podvodů patří mezi ty nejsofistikovanější, co jsme zatím viděli. Technicky jsou podvodné stránky i reklamy na Facebooku udělány velmi dobře, jediným varováním jsou nabízené slevy ve výši 70 až 90 % na veškerý sortiment. Poškozené e-shopy už evidují tisíce stížností podvedených zákazníků, kteří urgují dodání objednaného zboží, vysvětluje Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Podvod v praxi vypadá tak, že čínská firma vytvoří věrohodnou napodobeninu známého českého e-shopu – od grafické podoby a textů přes nabídku zboží až po platební modul a potvrzování objednávek. 

Pokud se nepodíváte na doménu webu, nevšimnete si chyb v překladech a zvláštně zobrazené ceny, kdy jsou často chybně uvedená desetinná čísla, nemáte šanci vizuálně zjistit, že nenakupujete na českém e-shopu. Následně za zboží zaplatíte online platební kartou (platba je dle bankovního výpisu řádně odečtena), ale už nedostanete potvrzení o nákupu a později ani zaplacené zboží.

I přes nahlášení podvodných e-shopů u České obchodní inspekce a podání několika trestních oznámení, kontrolní orgány bohužel nemají dostatečnou pravomoc, aby podvodné stránky rychle zablokovaly.

Prouza proto v souvislosti s popisovanou vlnou podvodů upozorňuje na absenci legislativy, která by například umožnila České obchodní inspekci proti zahraničním podvodným e-shopům účinněji bojovat a jejich provozovatele reálně potrestat. Stávající právní rámec je tak bezzubý, že ani nedonutí Facebook k okamžitému odstranění reklam na prokazatelně podvodné e-shopy, říká Prouza.

Pokud nechcete podobným podvodníkům naletět, vyplatí se kontrolovat adresu domény obchodu. Pokud jsou v nabídce chyby nebo například vidíte špatně umístěnou desetinou čárku u ceny, kontaktujte call centrum obchodu a ověřte si, že je nabídka reálná. Nenechte se zlákat vysokými slevami u známých značek, nabízených na cizích e-shopech a podezřelé reklamy na sociálních sítích nahlašujte přímo v aplikaci.

Když zjistíte, že jste narazili na podvodný e-shop, nahlaste ho České obchodní inspekci přes e‑podatelnu na adrese https://coi.gov.cz/podatelna/ nebo emailem na podatelna@coi.gov.cz. Vyšší škody můžete hlásit také policii.

