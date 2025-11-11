Měšec.cz  »  Podvodníci zneužívají IČO společnosti Venture Club Invest. Lákají na odměnu za sjednání bankovního účtu

Podvodníci zneužívají IČO společnosti Venture Club Invest. Lákají na odměnu za sjednání bankovního účtu

Monika Veselíková
Dnes
podvod, scam Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E

Společnost Venture Club Invest, provozovatel privátního klubu pro investory, upozorňuje na podvodníky, kteří zneužívají její IČO a lákají na finanční odměnu za sjednání bankovního účtu.

Tato nabídka se aktuálně šíří především na Facebooku a komunikační platformě WhatsApp, podvodníci dokonce využívají placenou reklamu. Tomu, kdo si na své jméno podle zadaných pokynů založí bankovní účet, slibují finanční odměnu.

Komunikace probíhá například pod názvem BankLink. Zájemcům je nabízena proplacená cesta do Prahy, kde jim má být předán telefon se SIM kartou. Následně jsou instruováni, aby v několika bankách (např. ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank) založili účty na své jméno právě na tento telefon. Za každý založený účet je slíbena hotovostní odměna vyplacená na místě a další částka po týdnu, popisuje podvodnou praktiku CEO společnosti Venture Club Invest Petr Šedivy.

Ukázka podvodného jednání.

Podvodníci lákají na finanční odměnu za založení bankovního účtu a v komunikaci používají IČO společnosti Venture Club Invest.

Autor: Venture Club Invest s.r.o.

Takto zřízené účty můžou být následně zneužité k převodům peněz z jiné trestné činnosti. Osoba, která účet založí, přitom nese právní odpovědnost. V krajním případě může být posuzována jako takzvaný bílý kůň.

Společnost Venture Club Invest s.r.o. se od těchto aktivit důrazně distancuje a varuje veřejnost před zakládáním účtů na cizí pokyn. Zdůrazňujeme, že Venture Club nikdy nikoho nežádá, aby si zakládal bankovní účty podle instrukcí přes chat, WhatsApp nebo sociální sítě, a už vůbec ne za jednorázovou hotovostní odměnu. Tyto nabídky jsou podvodné a naše IČO je v nich zneužito jen k vyvolání dojmu důvěryhodnosti, upozorňuje Šedivy.

