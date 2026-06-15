Podvodníci se vydávají za katalog Živé firmy a posílají falešné faktury

Firmy a OSVČ by měly zbystřit, pokud jim dorazí e-mail s výzvou k úhradě faktury za reklamní služby. Podvodníci se v něm vydávají za provozovatele katalogu Živéfirmy.cz a zneužívají jméno společnosti DATABOX s.r.o., která online katalog provozuje.
Vyzývají k úhradě faktury na bankovní účet, které nepatří původní společnosti, nýbrž podvodníkům nebo osobám s nimi spojenými. Varování se týká čísla účtu 2803528334/2010. Jde o podvodný bankovní účet vedený u Fio banky. Na rozdíl od jiných bank, u Fio banky nelze zjistit majitele účtu odesláním platby v rámci stejné banky, odesílateli platby se tak skutečný majitel účtu, resp. příjemce nezobrazí.
Při použití tohoto účtu platba technicky odejde na zrcadlový slovenský účet č. SK9783300000002803528334 vedený rovněž u Fio banky. Účet je tak sice vedený na Slovensku, ale stále jde o českou Fio banku.
Potvrzení Fio banky po zadání zkušební platby serveru Měšec.cz na podvodný účet:
Výdaj na kontě: XXXXXXXXXX
Částka: 0,01
VS:
US:
Aktuální zůstatek: XXXX
Protiúčet: SK9783300000002803528334
SS:
KS:
Poznámka pro příjemce platby:
Příspěvek na právníky :-) Srdečný pozdrav pro oddělení AML od Fio banky a Policii České republiky
Podvodný e-mail má vyvolat dojem, že adresát dluží za reklamní služby nebo prezentaci firmy v katalogu, upozorňují na svém webu Živé firmy.cz. Ve falešné faktuře je jako dodavatel uvedena společnost DATABOX s.r.o., ale bankovní účet je podle upozornění podvodný.
Pro podvod je typická kombinace naléhavého tónu, hrozby právními kroky a výzvy k okamžité úhradě. Vážným chytákem ale je, že faktura je vystavena přes běžnou fakturační platformu BitFaktura.cz, což jí má dodat věrohodnost. Živéfirmy.cz uvádějí, že provozovatele těchto fakturační platformy kvůli zneužití svého jména kontaktovaly.
Pokud vám podobná výzva dorazí, fakturu neplaťte. Pokud jste už peníze odeslali, kontaktujte Policii České republiky.