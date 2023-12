Pozor na novou fintu podvodníků. Naletí na ni snadno i zkušení

Autor: Měšec s využitím DALL-E a Depositphotos

Podvodníci okrádající lidi přes internet vymysleli další zlepšovák, jak doběhnout i ty zkušené, kteří hned tak někomu nenaletí. Hlavní roli opět hraje telefon, ale tentokrát vám nevolá živý člověk, nýbrž hlasový automat.





Tento podvod je již skutečně sofistikovaný. Zazvoní vám telefon, po jeho zvednutí se ozve hlasový automat vydávající se za banku s upozorněním, že vaše bankovní mobilní aplikace potřebuje nutně update a pokud ho chcete provést, máte stisknout „jedničku“. Pokud jedničku skutečně na svém mobilním telefonu stisknete, hlasový automat vám oznámí, že vám do mobilu posílá SMS zprávu s odkazem pro stažení nové verze, poděkuje vám za spolupráci a zavěsí, popisuje začátek tohoto podvodu Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB.





Hlasový automat působí velmi přesvědčivě a zdánlivě nic nenasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat o podvod. SMS zpráva vám také skutečně přijde, obsahuje však odkaz, který vás přivede na podvodný web, který po vás chce vyplnění přihlašovacích údajů. Pokud to uděláte, dáte tím své údaje přímo do rukou podvodníků.

A pozor, pokud se na podvod hned na začátku nechytíte a zavěsíte rovnou telefon, nebo ignorujete zaslanou SMS, snaha loupežníků tím nekončí. S klidem vám zavolají ještě jednou.

Lidem zavolá tentokrát živý kyberpodvodník vydávající se za zaměstnance banky a varuje je před podvodem, jenž sám stvořil. Varovaného člověka pak snáze přesvědčí, že je na jeho straně a přiměje ho buď k další nebo nové spolupráci, která končí opět ztrátou citlivých údajů či peněz, popisuje průběh nejnovějšího kyberpodvodu Petr Vosála.

V předvánočním období se útoky kyberpodvodníků zesilují, spoléhají se, že máte práce nad hlavu a k tomu se chystáte na svátky. Každý telefonát z čísla, které neznáte, je třeba brát se zvýšenou opatrností.