Pozor na firmu Areass. Nabízí investice a přitom nemá oprávnění od centrální banky

Česká národní banka (ČNB) upozornila na činnost subjektu, který vystupuje pod názvem „Areass“ nebo „Areass Group“. Na svém webu nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, a dále uvádí, že vykonává činnost investiční společnosti a samostatného investičního fondu.





Společnost se neoprávněně prezentuje jako subjekt s platným povolením k činnosti uděleným ze strany ČNB. Ve skutečnosti však žádné povolení k poskytování investičních služeb nemá, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v ČR.





Podle centrální banky není případná investice ze zákona pojištěna ani nijak chráněna. Na webových stránkách neoprávněného subjektu je navíc nabízena i instalace programu umožňujícího vzdálený přístup do zařízení (počítač, mobil apod.). ČNB důrazně varuje před instalací tohoto typu programů za účelem pouhé instalace investičních platforem do vašich zařízení, neboť se jedná o programy, které mohou být zneužity k získání přístupu k vašim soukromým informacím, a to včetně přístupu do vašeho internetového bankovnictví, varuje ČNB, která zároveň připomněla, že na možné zneužití tohoto typu programů upozorňuje i Policie ČR (např. Pozor na podvodné investiční portály! či Chtěli rychle zbohatnout).

Seznamy skutečně regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu najdete na webových stránkách ČNB.