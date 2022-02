Pozor na dovoz levného benzínu z Polska v kanystrech, může se vám prodražit

Polská vláda v lednu 2022 snížila spotřební daň u veškerého zboží a energií, aby zmírnila dopady prudkého růstu cen. Následně pak od února na půl roku snížila z 23 % na pouhých 8 % daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Obyvatelé našeho severního příhraničí rychle zjistili, že natankováním benzínu a nafty v Polsku ušetří na ceně až 10 Kč za litr oproti cenám v Česku.

Jsou to jednoduché počty: v polském příhraničí jsou ceny v průměru lehce pod 30 Kč za 1 l benzínu a kolem 29 Kč, pokud jde o naftu. Ovšem jsou i místa, kde se dostanete na 27 Kč za litr. Jestliže na české straně je to až 37 Kč, na šedesátilitrové nádrži ušetříte zhruba pětistovku , uvedl Jiří Sirota z ÚAMK. Není tak výjimkou, že si Češi natankují pohonné hmoty kromě do nádrže také do přivezených kanystrů.

ÚAMK však v tomto případě varuje: Kdo z motoristů si chce ještě více přilepšit, musí být obezřetný, protože české předpisy povolují dovoz maximálně 20 litrů pohonných hmot nad množství v palivové nádrži vozidla. Při překročení tohoto limitu mohou čeští celníci nejen doměřit daň, ale v případě že český motorista nemá daňové doklady, také stanovit pokutu. Při jejím vymáhání na místě a nedostatku prostředků na její zaplacení může dokonce hrozit zadržení SPZ či vozidla do doby zaplacení pokuty.

Vzhledem k této situaci a zájmu také německých a slovenských motoristů o tyto výhodné nákupy pohonných hmot chystá kontroly i polská strana.