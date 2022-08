Pozor na délku platnosti poukazu na fyzioterapii či rehabilitaci, často se liší

Předepsal vám lékař poukaz na rehabilitaci nebo fyzioterapii? Dobře se podívejte, do kdy má platnost a nezapomeňte ho včas uplatnit. Správně by vás na to měl lékař upozornit hned, jak průkaz vystaví. Variant doby platnosti je totiž několik.

Poukaz na vyšetření nebo ošetření FT má platnost pouhých 7 dní. Jedná se o fyzioterapeutickou nebo ergoterapeutickou péči. Neznamená to však, že do týdne musíte začít rehabilitovat. Jen je nutné se v tomto termínu ozvat příslušnému specialistovi a objednat se u něj. Poukaz potom předložíte při prvním ošetření.





Poukaz na vyšetření nebo ošetření ORP má maximální platnost 3 měsíce. Lékař vám ho vystaví, pokud potřebujete ošetřovatelskou nebo rehabilitační péči, kterou poskytují zařízení sociálních služeb nebo lůžková zdravotnická zařízení v rámci zvláštní ambulantní péče. Přesnou platnost poukazu vyplní lékař.

Časové omezení předpisů je nutné dodržet, protože po vypršení platnosti poukazu zdravotní pojišťovna nemůže uhradit z veřejného zdravotního pojištění poskytnutou péči poskytovateli zdravotních služeb, říká Viktorie Plívová z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Poukaz na vyšetření nebo ošetření DP se vydává pro domácí péči, a to od těchto lékařů:

Praktického nebo dětského lékaře, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců . Lékař může poukaz vystavit opakovaně.

. Lékař může poukaz vystavit opakovaně. Lékaře, který poskytl ambulantní péči (například v nemocnici), v tom případě poukaz platí max. 14 dnů .

. Lékaře, který vás ošetřil na pohotovosti, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů.

Lékaře poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů .

. Ošetřujícího lékaře, který vás má na starosti na lůžkovém oddělení v nemocnici, poukaz má platnost 14 dnů .

. Ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o nemocného v terminálním stádiu. Tuto péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců, ale lze ji předepsat i opakovaně.

Poukaz na vyšetření nebo ošetření K, který je určen pro konziliární vyšetření, nebo vyšetření specialistou a pro doporučení převzetí do péče. Vystavuje ho obvykle praktický lékař, který vás odesílá na vyšetření k odbornému lékaři.

Poukaz na vyšetření nebo ošetření Z předepisuje lékař, který vás posílá na RTG, ultrazvuk, magnetickou rezonanci, nebo na metody nukleární medicíny. Tyto poslední dva typy poukazů nemají stanovenou dobu platnosti, ale pacient by je měl využít co nejdříve.

Pokud jste dostali poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, na brýle a optické pomůcky, nebo na foniatrickou pomůcku můžete ho uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení, nejpozději však do 1 roku.