Povinné ručení v červnu zdražilo, průměrně zaplatíte 6758 Kč ročně

Cena povinné ručení (POV) se v průběhu června 2022 opět zvýšila, podle Broker Consulting POVindexu je nyní cena nejvyšší od srpna 2019. V současné době je povinné ručení na průměrné ceně 6758 Kč. V meziměsíčním srovnání cena vyskočila o 95 Kč.

Nejvyšší ceny jsou tradičně v Praze, a to o několik stovek ve srovnání se zbytkem České republiky. V hlavním městě vás povinné ručení vyjde přibližně na 7446 Kč. Kč. O pár desítek kilometrů od Prahy už máte POV mnohem levnější, například v Benešově za něj zaplatíte kolem 6000 Kč.





Povinné ručení musí mít každé vozidlo, které má přidělenou SPZ nebo technický průkaz. Povinné ručení musíte mít na území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) také v dalších zemích, které stanoví prováděcí vyhláška ministerstva financí.

K uzavření smlouvy na povinné ručení se váže také platba pojistného. U některých pojišťoven se datum platnosti povinného ručení určuje od data podpisu na smlouvě, ale může se určovat také podle data zaplacení. Lhůty pro zaplacení mohou být u pojišťoven různě dlouhé, pohybují se kolem 7 až 14 dnů. Platit POV můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, přičemž platí, že čím méně plateb za rok, tím větší sleva na pojistném.

Pokud smlouvu zaplatíte včas, pak se pojištění vztahuje i na dobu před zaplacením pojistného, to znamená, že datum sjednání smlouvy a datum počátku pojištění mohou být odlišné. Pojistnou smlouvu můžete sjednat až 3 měsíce před začátkem platnosti pojištění.

Naopak v případě, když pojistné včas nezaplatíte a způsobíte nehodu, budete mít další náklady spojené s odstraněním škod. Ty za vás v daný okamžik zaplatí Garanční fond, ale vzápětí je po vás bude vymáhat Česká kancelář pojistitelů (ČKP).

Rozhodně doporučuji mít vozidlo, které je registrované a pojištěné na každý den. Žádná ochranná lhůta pro sjednání povinného ručení neexistuje a i jeden den nepojištění Vás může stát spoustu peněz, a to je určitě nepříjemné. Po zániku pojištění poté existuje 14denní lhůta, do kdy máte povinnost odevzdat značku vozidla do depozitu, ale v žádném případě to neznamená, že nemusíte mít vozidlo pojištěné, upozorňuje Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting.