Potřebujete před vážnou operací názor dalšího odborníka? Pojišťovna vám ho zaplatí

Čeká vás závažná operace a rádi byste znali názor i dalšího lékaře, zda je vaše operace nutná? Máte nárok na další konzultaci?





Odpověď zní: Máte.





V případě, že máte závažné onemocnění či zdravotní problémy, u kterých hrozí dlouhodobé léčení, můžete požádat o druhý názor, tzv. second opinion, niž by se váš ošetřující lékař urazil, že mu nedůvěřujete. Vyplývá to z § 28 odst. 3 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách, který říká, že máto právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, případně zdravotnického pracovníka.

Neznamená to vyslovení nedůvěry ošetřujícímu lékaři. V praxi však mohou nastat situace, kdy pacient uvítá druhý lékařský názor dalšího specialisty na danou diagnózu a následnou léčbu. Konzultace dalším lékařem je hrazená zdravotní pojišťovnou u vybraných diagnóz a onemocnění, říká tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Nejčastějšími diagnózami pro druhý názor jsou:

Onkologická diagnóza,

transplantace (srdce, jater, plic, ledviny, slinivky břišní, kostní dřeně),

amputace,

operace kloubní náhrady kyčle nebo kolene (endoprotéza),

zelený zákal,

roztroušená skleróza,

rekonstrukční operace srdce a cév

Druhou konzultaci můžete využít také v případě péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, například fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami.

Aby pojišťovna váš nárok na úhradu druhé konzultace uznala, je důležité předložit lékaři svou zdravotní dokumentaci, tedy lékařské zprávy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy či lékařský postup. Tím prokážete důvody pro využití možnosti druhého názoru.

Konzultující specialista vám může na základě doložených dokumentů nechat udělat vyšetření, která vám zatím chyběla, nebo uplynula dlouhá doba od jejich provedení.

Možnost druhého názoru nelze využít, pokud se jedná o neodkladnou operaci, nebo v případě péče o osobu, která je ve vazbě, ve výkonu trestu, nebo v detenčním zařízení.