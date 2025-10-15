Potřebujete právní konzultaci? Notáři budou v úterý 21. října radit zdarma. Osobně i po telefonu

V rámci Dne evropské spravedlnosti pořádá Notářská komora ČR Den otevřených dveří. Akce proběhne 21. října 2025 a notáři během ní budou poskytovat právní konzultace bez nároku na honorář.
Během 9. ročníku Dne otevřených dveří bude Notářská komora veřejnosti bezplatně radit nejen ve svém pražském sídle na adrese Apolinářská 12, ale také na 6 telefonních linkách:
- +420 604 508 994
- +420 605 058 414
- +420 605 058 708
- +420 605 059 469
- +420 604 508 885
- +420 605 057 877
Notáři budou k dispozici od 9 do 16 hodin.
Z minulých let víme, že telefonní linky i přítomní notáři jsou vytíženi od samého začátku akce až do jejího konce. Lidé se obvykle zajímají o převody majetku a s tím související sepsání smlouvy, ale také o služby, které notáři převedli i do online prostředí, jako je například zakládání SRO, vypočítává prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.
Zvýšený zájem je podle něj také o notářské úschovy peněz. Ty se nedávno dočkaly nových pravidel, díky kterým bude možné lépe předcházet možným zpronevěrám.