Pošta propustí méně zaměstnanců, než původně zamýšlela. Nejbližší pobočku budete mít 3 km vzdušnou čarou

Autor: Depositphotos

Česká pošta slevila z původního počtu zaměstnanců, které plánovala propustit kvůli rušení nadbytečného počtu poboček. Ještě minulý týden představitelé podniku uváděli, že o místo přijde do konce roku 2023 až 1600 poštovních doručovatelů a zruší 2269 pracovních míst, v pondělí 3. dubna 2023 opravil tyto počty pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán na 950 pracovních míst. Ta se mají zrušit do poloviny letošního roku, dalších 500 míst přestane existovat v logistické síti.





Štěpán snížení počtu míst zdůvodnil tím, že zaměstnancům, kterých se rušení dotkne, pošta nabídne jiné pracovní místo v rámci podniku, případně zajistí rekvalifikace. Těm, jejichž odchod bude nezbytný, podnik vyplatí odstupné.





Zaměstnancům, kteří mají certifikace a odbornost, nabídneme participaci na projektu Pošta Partner, kdy mohou sami být provozovateli nebo se stát zaměstnanci společností, které již nyní provozují tyto pobočky a které mají zájem rozšířit provozovny, kde by pracoval námi vyškolený personál, uvedl Miroslav Štěpán. Vedení České pošty v současné době vyjednává s Úřadem práce a také s Vězeňskou službou, zda by tyto dvě instituce pomohly zajistit lidem nová pracovní místa.

Do poloviny roku má skončit 300 poboček z celkového počtu 3200. Půjde zejména o pobočky ve velkých městech. Uvažovali jsme tak, abychom redukovali pobočky v místech, kde jich je víc, uvedl Miroslav Štěpán s tím, že by lidé měli mít svoji poštu nejdále zhruba ve vzdálenosti 3 kilometry vzdušnou čarou. Doposud to bylo o kilometr méně.

I po rušení poboček bude Česká republika patřit mezi země s nejhustší poštovní sítí v Evropě. Na jednu pobočku bude pro restrukturalizaci připadat méně než 3500 lidí. V Německu či v Rakousku je to pět až deset tisíc lidí. Španělsko pak na jedné pobočce obslouží 20 tisíc lidí.