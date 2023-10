Poslanecká sněmovna schválila vládní konsolidační balíček. Změny se přiblížily

Autor: profit

Vládní konsolidační balíček definitivně prošel 13. října 2023 ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou. Rozsáhlé změny, které vláda navrhla od příštího roku, tak došly do své poslední schvalovací etapy, tedy k projednání Senátem a poté k podpisu prezidenta republiky.





Závěrečného hlasování se zúčastnilo 194 poslanců, z nichž 108 hlasovalo pro balíček, zbytek proti. Změny by měly pomoct snížit v příštím roce státní schodek o cca 94 miliard Kč, do konce roku 2025 by měl stát ušetřit celkem 147,5 mld. Kč.





Balíček například zavádí 2 sazby DPH, a to 12 a 21 %. Do nižší sazby se dostanou hlavně potraviny, do vyšší sazby přibude točené pivo. Sazby firemních daní se zvýší z 19 na 21 %. Na svět znovu přichází nemocenské pojištění, které budou odvádět zaměstnanci ve výši 0,6 % z příjmu. Omezí se sleva na manželku nebo manžela coby osoby bez zdanitelných příjmů, podmínkou pro uznání slevy bude péče o dítě do 3 let. Cena roční dálniční známky vzroste z 1500 Kč na 2300 Kč. Balíček celkem čítá téměř 60 opatření, která začnou platit od 1. ledna 2024.

Konsolidační balíček pochválila v září Národní rozpočtová rada (NRR) jako první rok k narovnání českých veřejných financí. NRR zhodnotila, že strukturální deficit veřejných rozpočtů, který je klíčovým ukazatelem pro vyhodnocení situace veřejných financí ze střednědobého pohledu se v roce 2022 mírně zlepšil, nicméně se stále pohybuje nad 2 % HDP.

Tuto nerovnováhu nevyřeší pouze ekonomický růst, proto vítáme aktivní kroky, které vláda po schválení konsolidačního balíčku podnikne jak na příjmové, tak výdajové straně veřejných rozpočtů. Opatření pro roky 2024 a 2025 však vnímáme jako dobrý začátek, v konsolidaci je nutné pokračovat i po příštích sněmovních volbách, uvedl předseda NRR Mojmír Hampl. Dodal, že že dosud oznámené kroky sice nebudou populární, ale z hlediska budoucnosti Česka naprosto stěžejní. Navíc se podle něj ukazuje, že balíček fakticky nebude napravovat nerovnováhy vzniklé v minulých letech, nýbrž povede ve větší části jen k nezhoršování současného stavu veřejných financí.

Jaké změny nás od příštího roku čekají? Měšec.cz se jim v průběhu letošního věnoval podrobně v těchto článcích:

Úsporný balíček: jaké daně se zvýší právě vám?

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

Vyhrají zaměstnanecké benefity, nebo vyšší příjem? Čím si budou firmy udržovat své zaměstnance?

Důchodová reforma: Jak se bude počítat věk odchodu do penze a komu se oproti současnosti prodlouží?

"Dohodářům“ hrozí, že přijdou o práci. Firmy se jich brzy začnou zbavovat

Na dohody o provedení práce se chystá bič. Zaměstnavatelům se tím brigádníci prodraží