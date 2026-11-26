Vodárny mají od 1. dubna 2027 platit za kubík podzemní vody určené k zásobování obyvatel 7 Kč místo dosavadních 2 Kč. U ostatních odběrů, třeba pro průmysl, má sazba stoupnout ze 3 na 7 Kč. Sněmovna zvýšení schválila 25. listopadu 2026. Změnu přidal poslanec Karel Tureček (ANO) k novele zákona o rostlinolékařské péči, kterou ještě posoudí Senát.
Brněnské vodárny a kanalizace připouštějí, že vyšší poplatek za odběr podzemní vody by se mohl promítnout do vodného. Schválené tarify pro rok 2027 s ním zatím nepočítají. Pro příští rok vodárny předpokládají přibližně 45 % vody z povrchových zdrojů, tedy zhruba 55 % z podzemí. Dopad vyššího poplatku na účet domácnosti tak záleží i na tom, odkud její vodárna čerpá.
Pokud berete vodu z vlastní studny, při běžné spotřebě poplatek neplatíte. Vodní zákon od něj osvobozuje odběr do 6000 m³ za rok na území jedné obce nebo do 500 m³ v každém měsíci kalendářního roku. Do výjimky se mohou vejít také menší obce, které zásobují obyvatele z vlastních vrtů.
Sazby za podzemní vodu se podle ministerstva zemědělství zhruba 20 let neměnily. Za odběr vody z řek a přehrad se mezitím ceny pravidelně upravují a podle povodí se pohybují od 5,20 do 9 Kč za kubík. Ministerstvo chce část peněz z vyššího poplatku použít na propojování vodovodů a budování nových zdrojů pitné vody.
Dnes si poplatek dělí napůl kraj, na jehož území se voda čerpá, a Státní fond životního prostředí. Podle novely má z každých 7 Kč připadnout 6 Kč do rozpočtu ministerstva zemědělství a koruna fondu. Kraje by podle své asociace přišly zhruba o 357 mil. Kč ročně. Z těchto peněz pomáhají menším obcím platit stavbu a opravy vodovodů a kanalizací.
Pro rok 2027 chce ministerstvo výpadek nahradit dotací. Ministr zemědělství Martin Šebestyán poslancům řekl, že částku pro každý kraj chce vypočítat z jeho průměrného příjmu z poplatku za poslední tři roky. Podle Turečka má v lednu 2027 přijít do Sněmovny další novela, která by krajům od roku 2028 přiznala zhruba korunu z každého odebraného kubíku.