Poslanci budou jednat o zmrazení svých platů. Návrh už měl přitom platit od ledna

Poslanci budou příští týden jednat o koaličním návrhu na zmrazení platů pro vrcholné politiky. Informovala o tom ČTK.
Návrh na zmrazení platů politiků na pět let podepsali loni v listopadu lídři stran současné koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé s tím, že by mohla změna platit už od letošního ledna. Dosud ji však vládní strany neprosadily.
Podle výpočtů ČTK by na základě současných pravidel plat prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5 %, což by v řeči čísel znamenalo, že plat prezidenta by se dostal přes hranici 400 tis. Kč měsíčně, plat předsedů parlamentních komor a členů vlády by vzrostl o 15 400 Kč na 324 100 Kč měsíčně a řadoví poslanci by si polepšili o 5700 Kč na 120 700 Kč.
Nejvyšší plat má z ústavních činitelů prezident republiky. Rozdíl ale není tak vysoký, jak býval historicky. Snížil ho zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, který nabyl účinnosti v říjnu 1995.
Kromě základní výše platu mají ústavní činitelé nárok i na paušální náhrady výdajů, které kryjí např. náklady na reprezentaci, na dopravu, stravování, ubytování, odborné a administrativní práce apod. Prezident má naproti tomu nárok na souhrnnou víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem jeho funkce. Podrobněji jsme se tématu věnovali v samostatném článku.