Někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů používají ve svých smlouvách (např. smlouva o úvěru, dohoda o narovnání atd.) ujednání, podle kterých se dlužník podpisem dokumentu vzdává práva řešit případný spor u finančního arbitra nebo příslušného soudu. Na praktiky přišla Česká národní banka (ČNB) v rámci své dohledové činnosti.
Finanční arbitr bezplatně řeší mezi klienti a finančními institucemi spory, které se tak nemusí dostat před soud.
Podle ní se tak v některých smlouvách dají najít pasáže jako: „Spotřebitel se zavazuje, že nezahájí řízení u finančního arbitra či soudu, jehož předmětem by byla smlouva o úvěru, její platnost nebo jakékoliv nároky z ní vyplývající.“
Centrální banka tato ustanovení označuje jako zneužívající a odkazuje na § 7 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách zakazuje.
Podobu zneužívajícího ujednání pak specifikuje § 1814 odst. 1 občanského zákoníku a prodávající je povinen se užití takových ustanovení ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem zdržet.
ČNB apeluje na spotřebitele, aby se vždy důkladně seznámili s obsahem veškeré předsmluvní a smluvní dokumentace.
Pokud byste našli ve smlouvě část, která vám řízení u finančního arbitra nebo soudu zakazuje nebo uvádí, že se nárok na tato řízení podpisem vzdáváte, v praxi nebude platit. Upozorňuje na to na svém webu např. Česká obchodní inspekce, podle které se ke zneužívajícím ujednání nepřihlíží.