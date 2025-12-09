Poplatek za výplatu důchodu v hotovosti zdraží. Některým příjemcům se to ale vyhne

Výplata důchodů v hotovosti probíhá přes Českou poštu. A ta od příštího roku zdraží poplatek, který s poskytnutím této služby souvisí. V současnosti příjemci penzí platí za výplatu dávky v hotovosti 78 Kč. Za každou splátku důchodu od 1. ledna 2026 zaplatí nově 94 Kč. Poplatek bude, tak jako je tomu dosud, odečten z vyplácené částky důchodu.
Pokud už se vám zdá necelá stovka za doručení v hotovosti moc, měli byste zvážit, zda Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) nepožádat o změnu způsobu výplaty důchodových dávek. Za výplatu důchodu na bankovní účet totiž nic neplatíte. Podle ČSSZ tento způsob využívá čím dál více klientů. Pokud byste si za tímto účelem zakládali v bance nový účet, ujistěte se před tím, že má s ČSSZ uzavřená tzv. pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty.
Na základě podané žádosti bude provedena způsobu výplaty provedena zpravidla od druhého výplatního měsíce po datu doručení žádosti (zákon poskytuje ČSSZ na provedení změny lhůtu delší, změnu musí provést nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu doručení žádosti).
Jak požádat o změnu výplaty důchodu
Pro změnu způsobu výplaty je nutné jen vyplnit tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“. Vyplněný, vlastnoručně podepsaný a bankou potvrzený tiskopis následně můžete podat na kterékoli pobočce okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).
Pokud nemáte účet vy, ale váš protějšek ano, můžete si nechat zasílat důchod i na účet manžela/manželky či partnera/partnerky. Za tímto účelem je třeba vyplnit zase tiskopis s názvem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) / partnera (partnerky) v České republice“. Žádost ale v tomto případě musí být podepsána vámi oběma. Opět platí, že údaje o čísle účtu majitele a údaje o disponující osobě musí být ověřeny a potvrzeny bankou. Následně žádost můžete podat u kterékoliv OSSZ.
Výplata důchodu na účet jiné osoby než manžela či partnera je možná jen za podmínky, že je tato osoba zákonným zástupcem nebo byla ustanovena opatrovníkem či zvláštním příjemcem, popř. zastupuje-li oprávněného jako tzv. člen domácnosti dle § 49 a § 50 občanského zákoníku.
Zvýšení poplatku za výplatu důchodu v hotovosti nepocítí poživatelé penzí, jimž byl důchod přiznán před 1. 1. 2010 a od 31. 12. 2009 nepřetržitě trvá jejich nárok na alespoň jeden důchod (např. nejprve vdovský a následně starobní). Výdaje za hotovostní výplatu důchodu u těchto příjemců hradí ČSSZ.