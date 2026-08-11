Pomozte státu se zátěžovým testem, otestujte aplikaci eDoklady

Zanedlouho proběhne veřejný zátěžový test aplikace eDoklady, kterou využívá více než milion lidí. Ministerstvo vnitra a Digitální a informační agentura žádají veřejnost o pomoc s ověřením, zda je aplikace připravena na podzimní komunální volby. Proto je důležité, aby se v rámci testu připojilo do aplikace co nejvíce zařízení ve stejný okamžik.
Test proběhne 13. srpna 2026 ve 13 hodin, v podmínkách co nejbližších reálnému provozu.
Cílem je ověřit, jak jsou aplikace a související infrastruktura připraveny na situaci, kdy eDoklady ve stejný okamžik využije velké množství lidí. Test má vytvořit podmínky co nejbližší reálnému provozu při vysoké souběžné zátěži, která může nastat například během podzimních komunálních voleb. Zapojit se může každý uživatel aplikace. Čím více lidí se zapojí, tím přesnější data test přinese, vysvětluje ministerstvo s tím, že zapojit skutečné uživatele je třeba kvůli komplexnosti celého procesu.
Souběžném otevření aplikace totiž nezatěžuje jen samotnou aplikaci, ale také digitální identitu, přihlášení přes Národní identitní autoritu (NIA), základní registry a další navazující služby.
Celý uživatelský scénář proto nelze plnohodnotně nasimulovat běžnými technickými nástroji. Současná legislativa navíc neumožňuje vytvořit dostatek testovacích identit, které by nahradily desítky tisíc skutečných uživatelů, uvedl zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka a dodal, že návrh, jenž by to umožnil, je nyní ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně.
Test podle něj bude sledovat hlavně:
- rychlost přihlášení,
- dostupnost služby,
- úspěšnost aktualizace dokladů,
- chování navazujících systémů.
Jak se zapojit
Před testem byste si měli ideálně aktualizovat aplikaci eDoklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že v ní máte přidaný občanský průkaz. V den testu, 13. srpna ve 13 hodin pak aplikaci otevřete, přihlaste se (PIN nebo biometrie) a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu. Samotný test tak zabere jen několik desítek vteřin.
Aplikace eDoklady je digitální alternativou občanského průkazu, využití je dobrovolné, úřady a instituce ale musí tento digitální doklad akceptovat.