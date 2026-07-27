Pomozte státu otestovat eDoklady před volbami. Stačí na několik sekund otevřít aplikaci

Digitální a informační agentura (DIA) a Ministerstvo vnitra poprvé vyzývají širokou veřejnost, aby se zapojila do testování digitální služby státu. V rámci akce Otestuj eDoklady můžete pomoci prověřit kapacitu aplikace a související infrastruktury.
Do zátěžového testu aplikace eDoklady se můžete zapojit 13. srpna 2026 ve 13:00 hodin.
Zapojení je dobrovolné a zabere vám jen několik okamžiků. V určený čas stačí otevřít aplikaci eDoklady na mobilním telefonu připojeném k internetu. Tím umožníte aktualizaci svého digitálního dokladu a současně pomůžete vytvořit potřebnou zátěž systému. Stát chce ověřit, zda systém zvládne zvýšený nápor během podzimních komunálních voleb.
Aby test přinesl dostatečně vypovídající výsledky, potřebuje stát zapojit několik desítek tisíc uživatelů.
Test má zabránit problémům ve volebních místnostech
DIA chce ověřit, zda aplikace a její technické zázemí zvládnou zvýšený nápor před komunálními volbami, které se uskuteční 9. a 10. října 2026.
Při předchozích volbách měli někteří uživatelé ve volebních místnostech problémy s aktualizací digitálního dokladu. Agentura proto následně upravila aplikaci a posílila infrastrukturu. Veřejný test má ukázat, zda provedené změny obstojí při zátěži podobné reálnému volebnímu provozu.
Ještě před zapojením veřejnosti proběhnou dva interní testy. Dne 28. července se testování zúčastní ověřovatelé a 31. července zaměstnanci státní správy.
Aplikaci používá více než milion lidí a každý týden si ji podle DIA stáhne dalších přibližně 5000 uživatelů.