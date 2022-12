Policistům a vojákům vzroste plat. Minimálně o 10 %, některým ještě víc

Autor: Depositphotos

Vláda rozhodla o zvýšení platů policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.





Od 1. ledna 2023 se tak základní tarify:





v třídách 1 a 2 zvýší o 17 %,

v třídách 3 až 11 zvýší o 10 %.

Důvodem pro zvýhodnění tarifních tříd 1 a 2 je záměr zvýšit nástupní platy na úroveň alespoň 30 tisíc korun před zdaněním. Opatření tak má pomoci zvýšit konkurenceschopnost bezpečnostních sborů a zabránit odchodu zkušených příslušníků.

Navýšení platů se týká také vojáků. Pro hodnosti svobodník až armádní generál se tarify zvyšují o 10 %. Na služební platy vojáků tak nově půjde o cca 1,9 miliardy korun více.

Dřívější odchod do důchodu pro zdravotnické záchranáře

Když ještě zůstaneme u záchranných složek, v legislativním procesu je také návrh zákona, který snižuje důchodový věk zdravotnickým záchranářům. Záchranáři jsou prakticky permanentně vystaveni stresu, často i fyzické zátěži. Proto je naprosto správné jim dřívější odchod do důchodu umožnit, uvedl už před časem ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Důchodový věk se v ČR postupně prodlužuje na 65 let. Myšlenka těchto úprav vychází z toho, že lidé v těžkých profesích nebudou schopni pracovat tak dlouho, a proto by je měl systém pustit do penze dříve. Do budoucna by měli mít důchodový věk nižší i pracovníci z dalších rizikových zaměstnání. Tyto změny ale půjdou do schvalování spolu s většími změnami důchodového systému roce 2023.

Tato předloha tak zatím počítá se snížením důchodového věku pro:

členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby,

operátory zdravotnických operačních středisek a pomocných operačních středisek zdravotnické záchranné služby,

záchranáře horské služby.

Celkem se má změna dotknout zhruba 6500 zaměstnanců.

Aby zaměstnanci zmíněných profesí získali nárok na řádný starobní důchod dříve, musí odpracovat aspoň 4400 směn na pozici záchranáře (asi 20 odpracovaných let). Pak bude obecný důchodový věk snížen o 30 měsíců.

Za každých dalších 74 odpracovaných směn se bude důchodový věk snižovat vždy o jeden kalendářní měsíc, maximálně ale o 5 let.

Příklad Za 4474 směn bude důchodový věk snížen o 31 měsíců. Za 4844 směn bude snížen o 36 měsíců. Za 5732 směn bude důchodový věk nižší o 48 měsíců.

Kromě splnění podmínky odpracovaných směn je dřívější nárok na starobní důchod vázán i na zvýšené pojistné, které za lidi v těchto profesích odvádí jejich zaměstnavatelé (nikoli tedy zdravotníci sami).

Podle předlohy budou v roce:

2023 za tyto pracovníky zaměstnavatelé odvádět do důchodového systému 26,8 % z vyměřovacího základu (2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),

2024 za tyto pracovníky odvádět 27,8 % z vyměřovacího základu (24,5 % na důchodové pojištění, ostatní se nemění),

2025 za tyto pracovníky odvádět 28,8 % z vyměřovacího základu (25,5 % na důchodové pojištění, ostatní se nemění),

2026 odvádět za tyto pracovníky 29,8 % z vyměřovacího základu (26,5 % na důchodové pojištění (ostatní se nemění).

Ačkoli budou mít tito pracovníci nižší důchodový věk, právo na to jít do penze předčasně jim zůstane. Podle předlohy se jim naopak nebude navyšovat procentní výměra důchodu v případě, že po dosažení důchodového věku zůstanou v práci a nenechají si penzi vyplácet. Doba výdělečné činnosti se přičte k získané době pojištění. Procentní výměra se nebude navyšovat, ani pokud zdravotníci zůstanou v práci a nechají si zároveň vyplácet důchod v plné nebo poloviční výši.

Připomeňme, že podobná pravidla už jsou v platnosti pro horníky. Podle zákona 213/2016 Sb. horníci pracující pod zemí mají nárok na odchod do důchodu o 7 let dřív, než činí obecný důchodový věk, a mají zvláštní způsob výpočtu důchodu.