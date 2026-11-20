Místo původně plánovaných 1300 Kč má do tarifů policistů a hasičů zamířit až 2400 Kč měsíčně. Vnitro zveřejnilo návrh nových tabulek pro rok 2027.
Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh nových tarifních tabulek pro příslušníky bezpečnostních sborů. Od 1. 1. 2027 mají základní tarify vzrůst o 2190 Kč měsíčně, ve směnném provozu o 2400 Kč. Do této složky služebního příjmu tak má zamířit více peněz, než předpokládal původní zářijový plán.
Jak jsme na Měšci informovali na konci září, ministr vnitra Lubomír Metnar tehdy počítal se zvýšením tarifu o 1300 Kč a se stejným přidáním do stabilizačního příplatku. Další prostředky měly připadnout na přesčasy či pohotovosti. Odbory ale požadovaly, aby větší část peněz směřovala přímo do tarifů.
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Změnu přineslo říjnové jednání s vládou. Podle Nezávislého odborového svazu Policie ČR se podařilo vyjednat zvýšení tarifu pro směnnou službu o 2400 Kč namísto původních 1300 Kč. Listopadový návrh nyní stanoví konkrétní sazby v nových tabulkách.
|Režim služby
|Navrhované měsíční zvýšení tarifu
|Mimo směnný provoz
|+2190 Kč
|Dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý režim
|+2400 Kč
Částky jsou v hrubém.
Příslušníkům ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby náleží tarif podle stupnice zvýšené o 10 %. Ministerstvo při přípravě návrhu vyšlo právě z této stupnice, ve které navrhlo zvýšení o 2400 Kč. A následně odvodilo zvýšení o 2190 Kč pro ostatní příslušníky.
V navržených tabulkách se základní měsíční tarify pohybují od 28 230 do 75 640 Kč, ve směnném provozu pak od 31 050 do 83 200 Kč (hrubého). Konkrétní sazba samozřejmě závisí na tarifní třídě a tarifním stupni podle praxe. Celkový služební příjem ovlivňují mj. příplatky a další složky odměňování.
Dodatečné náklady na platy a související výdaje odhaduje ministerstvo přibližně na 3,6 mld. Kč pro rok 2027, s trvalým dopadem i do dalších let.
Nařízení zatím není schválené. Návrh byl zveřejněn 19. 11. 2026 a připomínky k němu lze uplatnit do 26. 11. 2026. Předpokládaná účinnost by měla nastat od 1. 1 2027.