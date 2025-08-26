Policie odhalila nové způsoby zneužití platebních karet. Cílí na bezkontaktní výběry

Dva nové způsoby zneužívání platebních karet, dosud běžné hlavně v zahraničí, v minulých dnech odhalili pražští kriminalisté. Muži, který na základě ukradených dat z platebních karet vybíral peníze, dosud policie prokázala škodu přes 3 mil. Kč.
První způsob je obdobou skimmingu, tedy okopírování magnetického proužku platební karty při výběru z bankomatu.
Majitel karty chce bezkontaktně vybrat hotovost a standardně přiloží kartu k NFC chipu bankomatu, tedy na místo s logem pro bezkontaktní výběr. Na tomto místě je však pachatelem umístěné, těžko odhalitelné snímací zařízení přizpůsobené k přenosu dat z čipu platební karty, popisuje novou praktiku tiskový mluvčí KŘP hlavního města Prahy Jan Rybanský.
Bezkontaktní výběr ovšem provést nejde, a tak člověk přistoupí ke klasickému výběru s vložením karty do bankomatu, následně standardně zadá PIN a vybere požadovanou hotovost. V tu dobu ovšem už okopírovaná data z jeho karty on-line putují k pachateli, k PINu se pak podvodníci dostanou díky kameře nenápadně umístěné nad prostorem tlačítek pro zadávání PINu.
Pachateli pak nic nebrání, aby vybíral hotovost ve stejnou dobu jako poškozený na kterémkoli místě na světě. Popsaná trestná činnost je v zahraničí poměrně rozšířená, a to zejména na samoobslužných čerpacích stanicích a mnoha dalších místech umožňujících bezkontaktní platby, dodává Rybanský.
Druhým, obdobným způsobem zneužití platební karty, je využití takzvaného falešného bankéře. V tomto případě ale bez přeposílání hotovosti z jednoho účtu na druhý a následného výběru peněz bílým koněm.
Poté co zafunguje scénář o napadení účtu, pokusu o sjednání úvěru a podobně, je nově oběti vnucena nutnost „blokace“ její platební karty před zneužitím, většinou na 24 hodin. Falešný bankéř navede oběť ke stažení aplikace, nebo jí zašle link, kde oběť nejprve vyplní základní bezpečností údaje o své osobě, a navíc tam bohužel uvede i PIN platební karty, popisuje policejní mluvčí.
Falešný bankéř poškozeného následně instruuje k přiložení jeho platební karty k vlastnímu mobilnímu telefonu ze zadní strany těla mobilu. Díky stažené aplikaci, nebo linku je pak mobilní telefon poškozeného schopen načíst čip platební karty.
V době, kdy poškozený drží platební kartu u svého přístroje v domnění, že chrání své peníze. Stojí někde u bankomatu výběrčí bankéře a v klidu vybírá finanční hotovosti oběti, aniž by tato o tom věděla, varuje Rybánek.
Pražská kriminálka už v souvislosti s výše popsanými podvody zadržela a obvinila muže, který plnil roli výběrčího. Doposud mu kriminalisté prokázali škodu přesahující 3 mil. Kč za období od května do července 2025.
Pokud chcete zneužití své platební karty předejít, měli byste být maximálně obezřetní při výběrech i samotném zadávání PINu – ideálně vždy zakryjte druhou rukou desku s čísly.
Pokud jde o hovory falešných bankéřů, mějte na paměti, že skuteční bankéři by vám neposílali odkaz na stažení jakékoli aplikace, nenutili vás zadávat PIN a v neposlední řadě by na vás neměli vyvíjet žádný nátlak a nutit vás do rychlého rozhodnutí.