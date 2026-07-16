Pokud vám zbydou eura z dovolené, jedna banka je umožňuje vložit přes bankomat na účet

Moneta Money Bank spustila možnost vkládat na účet papírová eura prostřednictvím bankomatů. Banka si za eurové vklady uskutečněné prostřednictvím bankomatů nic neúčtuje, pro využití služby ale musíte mít eurový účet vedený u Monety a k němu vydanou platební kartu. I založení a vedení účtu a vydání platební karty jsou bez poplatku, vše se dá sjednat online.
Vklad probíhá stejně jako při vkladu korunové hotovosti, vložené prostředky jsou na eurový účet připsány během několika minut.
Klienti dnes využívají bankomaty nejen pro výběry, ale také pro vklady hotovosti, a nyní tuto možnost nově získávají i pro eura. Při výběru lokalit pro vklady eur jsme se zaměřili na příhraniční oblasti, kde očekáváme vyšší využití eura. Zároveň jsme pokryli všechna krajská města alespoň jedním bankomatem umožňujícím tuto službu, vysvětlil Jiří Huml, šéf sdílených služeb v Moneta Money Bank.
Nová funkcionalita je tedy dostupná jen na vybraných bankomatech. Jejichž aktuální seznam bude vždy k dispozici na webu banky. Případné rozšíření na další bankomaty bude záležet na zájmu, který klienti o službu projeví.
Aktuální seznam bankomatů umožňujících vklady eur:
• Brno, Palackého třída 291/51 (pobočka MONETA Bank)
• Břeclav, Slovácká 2762 (pobočka MONETA Bank)
• České Budějovice, České Vrbné 2327 (pobočka MONETA Bank v NC Globus)
• Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 127 (pobočka MONETA Bank)
• Český Krumlov, Latrán 149 (pobočka MONETA Bank)
• Děčín, Řetězová 195/2 (pobočka MONETA Bank)
• Domažlice, Kostelní 93 (obchodní jednotka)
• Frýdek-Místek I, Ostravská 152 (pobočka MONETA Bank)
• Hodonín, Národní 3687/42 (pobočka MONETA Bank)
• Hradec Králové, Dukelská tř. 1713/7 (pobočka MONETA Bank v OC Atrium)
• Cheb, 26.dubna 583/14 (pobočka MONETA Bank)
• Chomutov, Palackého 4449 (pobočka MONETA Bank)
• Jablonec nad Nisou, Poštovní 11 (Billa)
• Jihlava, Farní 70/2 (pobočka MONETA Bank)
• Jindřichův Hradec, Nám. Míru 169/I (pobočka MONETA Bank)
• Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 375/31 (pobočka MONETA Bank v OC Varyáda)
• Klatovy, Rybníčky 912/II (pobočka MONETA Bank)
• Liberec, Rumunská 655/9 (pobočka MONETA Bank)
• Litvínov, Jiráskova 441 (obchodní jednotka)
• Most, Jaroslava Průchy 925/34 (pobočka MONETA Bank)
• Nový Jičín, Sokolovská 10 (pobočka MONETA Bank)
• Olomouc, Polská 1 (pobočka MONETA Bank v OC Šantovka)
• Ostrava, Jantarová 3344/4 (pobočka MONETA Bank v OC Nová Karolína)
• Plzeň, Chotíkov 385 (Globus)
• Praha 4, Roztylská 2321/19 (pobočka MONETA Bank v OC Chodov)
• Praha 6, Vítězné náměstí 2 (pobočka MONETA Bank)
• Praha 9, Veselská 663 (pobočka MONETA Bank v OC Letňany)
• Prachatice, Zahradní 126 (pobočka MONETA Bank)
• Rumburk, Lužické nám. 2 (pobočka MONETA Bank)
• Strakonice, Palackého náměstí 1090 (pobočka MONETA Bank)
• Tachov, Nám. Republiky 60 (pobočka MONETA Bank)
• Teplice, Masarykova 360 (pobočka MONETA Bank)
• Turnov, Náměstí Českého ráje 2 (pobočka MONETA Bank)
• Uherský Brod, Masarykovo nám. 102 (pobočka MONETA Bank)
• Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 (obchodní jednotka)
• Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3485/35B (pobočka MONETA Bank)
• Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 91 (pobočka MONETA Bank)
• Vrchlabí, Krkonošská 1542 (pobočka MONETA Bank)
• Zlín, Gahurova 5265 (pobočka MONETA Bank)
• Znojmo, Kovářská 2 (pobočka MONETA Bank)