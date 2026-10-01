Pokud si převedete důchodové spoření k NN Penzijní společnosti, dostanete teď bonus 3000 Kč

NN Penzijní společnost láká nové klienty. Ti, kteří si k ní převedou stávající penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření od konkurence, získají jednorázovou odměnu 3000 Kč. Akce potrvá do konce října.
Abyste získali bonus, musí jít o převod naspořených prostředků aspoň ve výši 50 000 Kč a vy si musíte na nově převedený produkt posílat měsíčně aspoň pětistovku.
Převod penzijního spoření k NN je možné zadat online přes web penzijní společnosti.
Spoření na důchod ve třetím pilíři se má brzy výrazně změnit. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která má začít platit od ledna, počítá s výrazným snížením poplatků penzijním společnostem. Noví i stávající účastníci by od příštího roku neměli platit výkonnostní poplatek za zhodnocení majetku, jehož výše závisí na dosaženém zhodnocení v daném roce. Poplatek za správu majetku, který se odvozuje od všech prostředků účastníka, pak novela stropuje u transformovaných i účastnických fondů na 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu. (Jediná výjimka bude platit pro alternativní fondy, u kterých zůstanou poplatky v současné výši).
Schválené změny u penzijka: Výhody pro mladé, nízké poplatky, odvážnější investice a konec starých fondů
Kromě toho má platit, že základní strategií zhodnocení majetku bude strategie životního cyklu, kterou budou muset všechny penzijní společnosti povinně vytvořit. Má Čechy motivovat spořit v mladším věku odvážněji.
Návrh chce také motivovat mladé, aby do třetího pilíře vstoupili dříve. Navrhuje proto mladým účastníkům do 29 let zvýšit státní příspěvek ze současného 20% podílu na 40 % a nezletilým zároveň zmírnit podmínky pro vznik nároku na něj tak, že se pro ně sníží spodní hranice pro státní příspěvek už na 100 Kč.
Mladí účastníci pak dostanou ještě jednu výhodu. Po deseti letech spoření (120 kalendářních měsíců) získají ti, kteří dosáhnou 18 let, nárok na částečné odbytné do výše jedné třetiny jejich prostředků (ale bez příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků). Právo na toto odbytné zanikne, pokud o něj takový účastník nepožádá do dosažení svých 36 let.
Poslední zásadní změnou bude ukončení transformovaných fondů se starým produktem penzijního připojištění, do kterého nejde od konce roku 2012 vstupovat. Ukončení se plánuje v horizontu 10 let, fungovat tedy budou transformované fondy do konce roku 2036.