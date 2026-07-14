Měšec.cz

Pokud se v létě "uvaříte" ve vlacích Leo Express, dopravce slibuje vyplatit kompenzaci

Gabriela Hájková
Včera
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Leo Express, vlak, železnice Autor: Leo Express s.r.o.
Vlak společnosti Leo Express.
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Železniční dopravce Leo Express před další vlnou veder slibuje až 150% kompenzaci za nefunkční klimatizaci. Získají na ní nárok cestující ve vlaku, v němž by došlo k výpadku klimatizace.

Pokud by došlo k výpadku klimatizace v celém vlaku, poskytujeme cestujícím kompenzaci ve výši 25 až 150 % ceny jízdného v leo kreditech podle závažnosti situace. Ty mohou cestující využít na nákup dalších jízdenek či občerstvení na palubě, vysvětlil podrobněji  Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo  Express s tím, že dopravce klimatizaci nastavuje automaticky podle venkovní teploty tak, aby rozdíl mezi interiérem a exteriérem nepřesahoval doporučených 5 až 7 °C a cestující tak nebyli vystaveni teplotním šokům.

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Mluvčí dále uvedl, že má dopravce na palubě k dispozici i nouzové zásoby vody a nově i rozpustné tablety s elektrolyty. Nyní testuje i další možnosti, jak v letním počasí zvýšit komfort cestujících, například pomocí rozprašovačů či ventilátorů.

Klimatizační systémy pravidelně kontroluje a servisuje a vlaky dopravce vychlazuje ještě před odjezdem směrem k cestujícím. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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