Pokud se v létě "uvaříte" ve vlacích Leo Express, dopravce slibuje vyplatit kompenzaci

Železniční dopravce Leo Express před další vlnou veder slibuje až 150% kompenzaci za nefunkční klimatizaci. Získají na ní nárok cestující ve vlaku, v němž by došlo k výpadku klimatizace.
Pokud by došlo k výpadku klimatizace v celém vlaku, poskytujeme cestujícím kompenzaci ve výši 25 až 150 % ceny jízdného v leo kreditech podle závažnosti situace. Ty mohou cestující využít na nákup dalších jízdenek či občerstvení na palubě, vysvětlil podrobněji Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express s tím, že dopravce klimatizaci nastavuje automaticky podle venkovní teploty tak, aby rozdíl mezi interiérem a exteriérem nepřesahoval doporučených 5 až 7 °C a cestující tak nebyli vystaveni teplotním šokům.
Mluvčí dále uvedl, že má dopravce na palubě k dispozici i nouzové zásoby vody a nově i rozpustné tablety s elektrolyty. Nyní testuje i další možnosti, jak v letním počasí zvýšit komfort cestujících, například pomocí rozprašovačů či ventilátorů.
Klimatizační systémy pravidelně kontroluje a servisuje a vlaky dopravce vychlazuje ještě před odjezdem směrem k cestujícím.