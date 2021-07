Pokud podáváte opravné daňové přiznání, musíte potom podat i opravný přehled

Pokud OSVČ podává za určitý rok opravné daňové přiznání, musí podat za daný rok i opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je vyšší, než který byl na Přehledu uveden, je OSVČ povinna nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled, uvádí na webu ČSSZ s tím, že v opravném přehledu je nutné mj. uvést:

důvod předložení opravného přehledu,

novou výši daňového základu,

novou výši vyměřovacího základu, který nesmí být nižší, než na původním přehledu,

novou výši měsíčního vyměřovacího základu.

Rozdíl mezi dosud hrazenou a novou výší pojistného musíte uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný přehled. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh platí od měsíce, v němž jste podali nebo měli podat opravný přehled.

Zjistíte-li po podání přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než jste uvedli, můžete podat opravný přehled nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž jste se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů dozvěděli. V opravném Přehledu OSVČ uvede novou výši daňového základu, popř. novou výši příjmů a výdajů, a výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše vyměřovacího základu, pokud původní výše byla určena ve vyšší než minimální výši, uvádí ČSSZ. Pokud částka daňového základu nezakládá za dobu vedlejší činnosti účast na důchodovém pojištění v roce, za který opravný přehled podáváte, můžete spolu s opravným Přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění. Opravný přehled se pak považuje i za žádost o vrácení přeplatku. Opravným přehledem naopak není možné zrušit už podanou přihlášku k důchodovému pojištění nebo změnit charakter činnosti (hlavní, vedlejší), kterou jste uvedli na řádném přehledu.

Povinnosti podat opravný přehled platí v této situaci i u zdravotního pojištění. A i zde platí, že povinnost ohlásit změny musíte do osmi dnů ode dne, kdy jste se o nich dozvěděli.