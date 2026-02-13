Měšec.cz  »  Pokud nevíte jak na daně, mohou vám pomoci úředníci, kteří vyjedou radit lidem do obcí

Pokud nevíte jak na daně, mohou vám pomoci úředníci, kteří vyjedou radit lidem do obcí

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

10.11.25/1x/Kancelář, účetní, porada Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Pracovníci finanční správy i v letošním roce už tradičně vyrazí do vybraných obcí pomáhat poplatníkům s podáním daňového přiznání k daním z příjmů. Finanční úřady v blízké době vyšlou své specialisty do 119 obcí v rámci 272 výjezdů. Úředníci v jejich rámci nabídnou osobní konzultace, ale i praktickou pomoc s vyplněním formulářů.

K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí, uvedla k výjezdům Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Výjezdy podle ní finanční správa směřuje hlavně do míst, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Iniciativa má pomoci například lidem, kteří si dosud nezvykli na elektronická podání a potřebují s ním pomoci. Pracovníci z finančních úřadů ale pomohou i s papírovými formuláři. Poplatníci, kteří nemají ze zákona zřízenou datovou schránku a tudíž nemusí podávat přiznání elektronicky budou moci vyplněný formulář podat rovnou na místě.

Finanční správa připomněla, že v provozu jsou také konzultační telefonní linky. V loňském roce došlo k jejich přečíslování. Aktuální telefonní čísla a termíny výjezdů pro jednotlivé kraje najdete na webu Finanční správy ČR.

V období podávání daňových přiznání od pondělí 23. 3. 2026 do středy 1. 4. 2026
 budou na finančních úřadech rozšířené úřední hodiny:

  • pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00
  • pátek 27. 3. 2026: 8:00 – 14:00

Pokud musíte podat daňové přiznání elektronicky, využít můžete portál MOJE daně, který umožňuje rovnou i elektronické podání přiznání ve správném formátu. Nebo si můžete stáhnout náš daňový formulář.

Stáhněte si daňový formulář

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro Excel (XLS) pro rok 2026

  • interaktivní šablona ve formátu Microsoft Excel

Proč zvolit naši šablonu

  • vše uděláte ve známém prostředí Microsoft Excel
  • respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači
  • máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004

Klíčové lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2025

  • listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
  • elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
  • podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.

Základní tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání by měla zajímat poplatníky, kteří chtějí co nejdříve vrátit přeplatek na dani. Pokud do 1. dubna 2026 podají daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku, vrátí jim správce daně přeplatek nejpozději do 2. května 2026. To platí pro všechny způsoby podání daňového přiznání – samozřejmě za předpokladu, že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky, vysvětlila Hornochová.

Seriál: Daňové přiznání v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Daňové přiznání v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Konec soukromí jak ho známe?

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).