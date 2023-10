Pojišťovny už nebudou z hlediska pojistného znevýhodňovat vyléčené onkologické pacienty

Autor: Depositphotos

Pojišťovny nebudou u onkologických pacientů, u kterých uplynul určitý počet let od ukončení léčby, přihlížet k tomuto předchozímu onemocnění. Podle Ministerstva zdravotnictví, které se na tom shodlo s pacientskými organizacemi i zástupci finančního sektou, tak vyléčení onkologičtí pacienti budou mít rovný přístup k finančním službám.





Získat životní pojištění či řadu jiných finančních produktů je dnes pro lidi, kteří se léčili s rakovinou, v řadě případů obtížné. Pojišťovny s nimi buď neuzavírají

smlouvy anebo jim zvyšují ceny svých produktů. To vše navzdory tomu, že léčbu

ukončili už před lety a jsou zdraví. To se teď změní, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, jehož cílem je, aby pacienti po určité době od ukončení léčby byli bráni tak, jako by nemoc nikdy neměli, a pojišťovny je pojistily za standardních podmínek.





Ministerstvo zdravotnictví v posledním roce tuto problematiku diskutovalo s Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací i zástupci pacientských organizací. Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytl podrobné údaje o riziku úmrtí nebo obnovy onemocnění u české populace a jednotlivých typů zejména onkologických onemocnění.

Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky za poskytnutí potřebných dat, které umožní významně lepší hodnocení rizikovost onkologických pacientů vedoucí k vydání doporučení nepřihlížet u většiny onkologických diagnóz na předchozí onemocnění, uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

V rámci posledního roku jsme s resortem zdravotnictví a zástupci finančního

sektoru, kterým tímto děkuji, usilovně jednali o aplikaci práva být zapomenut vůči vyléčeným onkologickým pacientům. Jsme rádi, že tohoto práva bude dosaženo, a to bez potřeby změny legislativy, řekla také členka Výboru Hlasu onkologických pacientů Michaela Tůmová, která upozornila, že tento přístup nemá nic společného s obdobně nazvaným institutem, který se používá v

kontextu ochrany osobních údajů, kde znamená na žádost dotčené osoby vymazání veškerých informací o dané osobě správcem osobních údajů.

V tomto případě se žádné osobní údaje nebo zdravotnickou dokumentaci ničit

nebudou, jen se k informaci o minulém onemocnění nebude přihlížet v rámci sjednávání smlouvy o určitém finančním produktu.