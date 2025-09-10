Měšec.cz  »  Pojišťovna Maxima nově nabízí pojištění proti kybernetickým hrozbám pro malé i střední podnikatele

Pojišťovna Maxima nově nabízí pojištění proti kybernetickým hrozbám pro malé i střední podnikatele

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

kyberbezpečnost hacker phishing Autor: Shutterstock

Celková výše škod z kyberpodvodů se podle České bankovní asociace (ČBA) zvýšila skoro o pětinu. A to i přes to, že se bankám daří díky svým systémům ochránit více než 90 % prostředků (za první půlrok zachránily více než 5,3 mld. Kč). Ke konci června bylo napadeno 44 025 klientů bank, což je o 2 % více než ve stejném období loňského roku. Banky sice investují dlouhodobě miliardy do nových technologií za účelem posílení zabezpečení, nejslabším článkem však i nadále zůstává člověk. Poukazuje na to i ČBA, která nyní spouští další ročník kampaně #nePINdej!. Na jejím webu Kybertest si můžete bezplatně vyzkoušet svou schopnost podvod rozpoznat.

S tím, jak roste počet kyberpodvodů, rozšiřuje se také nabídka pojištění, která mají tato rizika pokrýt. Nyní takový produkt představila Maxima pojišťovna, která s ním míří na malé a střední podnikatele.

Nabízí ho formou připojištění kybernetických rizik k pojištění majetku. Kybernetické hrozby se mohou týkat prakticky každé firmy, bez ohledu na velikost či obor. Naším cílem je nabídnout podnikatelům komplexní a dostupné řešení, které kromě ochrany majetku pokryje i potenciální škody vzniklé narušením bezpečnosti IT systémů či ztrátou dat, okomentovala novou nabídku ředitelka úseku podnikatelského pojištění Lucie Ponertová

Nová pojistka, která je určena pro podnikatele s hodnotou pojištěného majetku od 10 – 500 mil. Kč, má mezinárodní pokrytí a obsahuje také nárok na okamžitá podporu v krizových situacích ze strany Incident Managera. 

Pojištění kryje náklady na obnovu dat a ušlý zisk a fixní náklady v případě přerušení nebo omezení provozu v důsledku narušení bezpečnosti (pro pojištění přerušení provozu platí časová franšíza – pojišťovna tedy neposkytuje plnění hned od začátku sjednání pojištění).

Limity plnění jsou nastaveny od 625 000 Kč do 2 mil. Kč, záleží na hodnotě pojištěného majetku s tím, že jeden limit se vztahuje na všechna rizika (stejně jako podnikatel platí jednu spoluúčast).

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 10. 9. 2025

Dále u nás najdete

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Proč je Intel v úpadku?

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).