Pojišťovna Maxima nově nabízí pojištění proti kybernetickým hrozbám pro malé i střední podnikatele

Gabriela Hájková
Dnes
kyberbezpečnost hacker phishing Autor: Shutterstock

Celková výše škod z kyberpodvodů se podle České bankovní asociace (ČBA) zvýšila skoro o pětinu. A to i přes to, že se bankám daří díky svým systémům ochránit více než 90 % prostředků (za první půlrok zachránily více než 5,3 mld. Kč). Ke konci června bylo napadeno 44 025 klientů bank, což je o 2 % více než ve stejném období loňského roku. Banky sice investují dlouhodobě miliardy do nových technologií za účelem posílení zabezpečení, nejslabším článkem však i nadále zůstává člověk. Poukazuje na to i ČBA, která nyní spouští další ročník kampaně #nePINdej!. Na jejím webu Kybertest si můžete bezplatně vyzkoušet svou schopnost podvod rozpoznat.

S tím, jak roste počet kyberpodvodů, rozšiřuje se také nabídka pojištění, která mají tato rizika pokrýt. Nyní takový produkt představila Maxima pojišťovna, která s ním míří na malé a střední podnikatele.

Nabízí ho formou připojištění kybernetických rizik k pojištění majetku. Kybernetické hrozby se mohou týkat prakticky každé firmy, bez ohledu na velikost či obor. Naším cílem je nabídnout podnikatelům komplexní a dostupné řešení, které kromě ochrany majetku pokryje i potenciální škody vzniklé narušením bezpečnosti IT systémů či ztrátou dat, okomentovala novou nabídku ředitelka úseku podnikatelského pojištění Lucie Ponertová

Nová pojistka, která je určena pro podnikatele s hodnotou pojištěného majetku od 10 – 500 mil. Kč, má mezinárodní pokrytí a obsahuje také nárok na okamžitá podporu v krizových situacích ze strany Incident Managera. 

Pojištění kryje náklady na obnovu dat a ušlý zisk a fixní náklady v případě přerušení nebo omezení provozu v důsledku narušení bezpečnosti (pro pojištění přerušení provozu platí časová franšíza – pojišťovna tedy neposkytuje plnění hned od začátku sjednání pojištění).

Limity plnění jsou nastaveny od 625 000 Kč do 2 mil. Kč, záleží na hodnotě pojištěného majetku s tím, že jeden limit se vztahuje na všechna rizika (stejně jako podnikatel platí jednu spoluúčast).

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

