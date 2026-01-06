Pojištění zimní dovolené: Na co dát pozor a jaké výluky vás mohou připravit o plnění?

Než vyrazíte na zimní dovolenou do zahraničí, měli byste pamatovat na několik věcí, jejichž opomenutí by vás mohlo stát spoustu peněz.
Soukromé pojištění
Předně připomeňme, že při cestě do zahraničí je důležité sjednat soukromé cestovní pojištění a nespoléhat na systém veřejného zdravotního pojištění EHIC. Ten slouží pouze k zajištění nejnutnější akutní péče, ale vše ostatní byste museli platit ze svého.
Pozor na pojištění ke kartě
Pokud jste zvyklí, že využíváte cestovní pojistku ke své debetní nebo kreditní kartě, vždy si před cestou zkontrolujte rozsah krytí i asistence. Pamatujte například i na to, že pojistky pro rodinu většinou chrání jen omezený počet osob. Na děti se pak pojistná ochrana může vztahovat jen do určitého věku a co stačilo loni už – například kvůli dosažení zletilosti – nemusí stačit tentokrát.
Krytí rizik
Když už se po soukromé pojistce poohlížíte, zkontrolujte, že kryje vaše plánované prázdninové aktivity. Typicky zda pojišťovna neřadí dané aktivity do rizikových, pro které je nutné sjednat vyšší balíček pojistky nebo připojištění.
Lyžování a snowboarding nebývají automaticky kryty pojištěním. Pojišťovny je často řadí mezi aktivity, které je nutné připojistit. Pozor si dejte na jízdu mimo vyznačené tratě, snowparky, freeride či skialpinismus, které jsou mnohdy klasifikovány jako rizikové, případně může být krytí vázáno na dohled průvodce nebo na dodržení pravidel střediska, upozornila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Promyslete také, jakou šíři krytí chcete mít sjednanou. Tedy jednotlivá rizika (například i repatriaci do ČR v případě zranění, kvůli kterému by byl po hospitalizaci v zahraničí nutný převoz do ČR sanitkou), šíři asistenčních služeb, ale i výši jednotlivých limitů.
Pojištění odpovědnosti
Součástí pojistky na zimní dovolenou by mělo být i pojištění odpovědnosti. Například v Itálii je pro lyžaře a snowboardisty od roku 2022 povinné. Ve svém zájmu byste ho měli mít i pokud míříte do jiných destinací, protože pokud byste nechtěně způsobili zranění jiné osobě, náhrady škod mohou jít při poškození zdraví nebo i trvalých následcích do milionů korun.
Výluky
Výlukou, na kterou lyžaři naráží v případě zranění na sjezdovce, je ta související s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. Pokud pojišťovna, která má plnit z cestovního pojištění nebo pojištění odpovědnosti zjistí, že jste byli „pod vlivem“, zkrátí nebo úplně odmítne poskytnout plnění.
Narazit můžete i v případě, že si v horách půjčujete vybavení.
Pokud si půjčujete výbavu, ověřte si, zda pojištění řeší i škody na půjčených věcech nebo krádež lyží a za jakých podmínek. Například zda vyžaduje uzamčenou lyžárnu nebo dohled, připomněla Hekšová.
Pojistná událost
V případě pojistné události kontaktujte linku asistenčních služeb vaší pojišťovny a zjistěte, co bude třeba doložit. Operátor vám poradí i další důležité informace vzhledem k vaší destinaci. Některé pojišťovny v rámci asistenčních služeb nabízí i služby překladu apod.
U zimních úrazů bývají důležité lékařské zprávy, účty za ošetření i potvrzení o zásahu horské služby. Když vznikne škoda někomu jinému, sepište záznam, vezměte si kontakty na svědky a nahlaste událost bez zbytečného odkladu. Čím pečlivěji vše doložíte, tím menší je riziko, že se náhrady budete domáhat marně, dodala na závěr Hekšová.