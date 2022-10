Pojištění storna vás na dovolené neochrání. Kdy vám ale ušetří peníze?

Pojištění storna a klasické cestovní pojištění jsou dva různé produkty, které vám poslouží v odlišných situacích. Podle zprávy ERV Evropské pojišťovny si však spotřebitelé tyto pojistky pletou a často se v poslední době ptají na rozdíl mezi nimi.

Klasické cestovní pojištění v sobě obsahuje hlavně pojištění léčebných výloh. Tedy výloh, které vzniknou, pokud pojedete do zahraničí a budete potřebovat lékařské ošetření. Jde např. o náklady na ošetření, léky a potřebné zdravotnické pomůcky, transport, hospitalizaci či repatriaci. Pojistka platí od začátku zahraniční cesty do jejího konce. Většinou k ní pojišťovny umožňují dokupovat tzv. připojištění, která rozšiřují krytí na další rizika. Například pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti apod.

Jedním z připojištění bývá právě i pojištění storna. To je určeno pro případ, kdy musíte svůj zájezd zrušit ještě před cestou, a to hlavně kvůli zdravotním problémům. Pojistka v tomto případě platí od zakoupení pojištění do data odjezdu.