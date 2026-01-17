Pojištění lyží automaticky neznamená, že vám je pojišťovna v případě krádeže proplatí

Zimní vybavení může stát náročnější uživatele i desítky tisíc korun. Proto si své lyže nebo snowboard milovníci zimních sportů nechávají zahrnout do pojištění, když vyráží na zasněžené svahy.
Přestože některé pojišťovny už nabízí i samostatné pojištění sportovního vybavení pro amatérské sportovce (pak se může vztahovat na vlastní či vypůjčené nebo pronajaté lyže, snowboardy, brusle, přilby a další ochranné pomůcky i zařízení sloužící k jejich přepravě), většinou kryje zimní výbavu spíš pojištění domácnosti, nebo cestovní pojištění.
Cestovní pojištění i pojištění domácnosti si můžete sjednat přímo přes server Měšec.cz.
Ať tak nebo tak, podle analytika neživotního pojištění Broker Consulting Jiřího Váchala je nutné se před odjezdem na dovolenou seznámit s tím, za jakých podmínek pojistka zimní výbavu kryje.
Pojišťovny podle něj většinou její krádež nahradí v případě, že jste ji měly např. uloženou v uzamykatelné lyžárně nebo připevněnou zámkem ke stojanu. Pokud jste ale své věci nechaly jen volně opřené před restaurací, pojišťovna toto chování vyhodnotí jako nedbalé a nebude chtít plnit.
Pokud máte lyže kryté v rámci pojištění domácnosti, může se vztahovat ochrana i na věci osobní potřeby uložené mimo byt.
To znamená, že může pokrýt i krádež lyží na horách. Zásadní ale je způsob zabezpečení, potvrdil Váchal s tím, že podobný princip platí i u cestovního pojištění:
To může zahrnovat připojištění sportovního vybavení, ale opět jen za určitých okolností. Pojišťovna obvykle požaduje prokázání násilného vniknutí nebo překonání překážky. Krádež lyží, které byly jen volně odložené, bývá jednou z nejčastějších výluk.
Výsledná podoba plnění od pojišťovny závisí také na sjednaných limitech krytí.
Krytí věcí mimo domácnost mívá nižší limity než samotná domácnost. U dražšího vybavení se pak může stát, že pojišťovna uhradí jen část škody. Pokud má výbava vyšší hodnotu, je vhodné limity navýšit nebo ji připojistit, radí analytik, podle kterého je důležité před začátkem zimní sezony pojistnou smlouvu projít a ověřit, co a jak skutečně kryje. Zvlášť pokud na své zimní výbavě nešetříte.