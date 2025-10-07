Pojď kliente, budeme si hrát. Komerční banka spustila další soutěž o ceny

Komerční banka ve spolupráci se společností Mastercard spustila novou herní soutěž s názvem Operace Kartágo. Hlavní výhra činí 100 000 Kč.
Pro účast ve hře je nutné zaregistrovat se nejpozději 4. 11. 2025 na webových stránkách www.operacekartago.cz. Zapojit se může každý, komu je víc jak 15 let a má adresu pro doručování na území Česka. Klienti Komerční banky ovšem budou zvýhodnění – pokud splní určité podmínky, získají bonusové body.
Hra stojí na 2 postavách – na jedné straně stojí český streamer Vojtěch Fišar alias Agraelus, na straně druhé populární postavička Poro z League of Legends. Poro vzal Agraelovi platební kartu a za pomoci šifer ji ukryl v různých zákoutích internetu. Úkolem hráče je vydat se za pomoci indicií po stopách Pora, šifry ve stanoveném termínu odhalit, rozluštit a získat kartu zpět.
Za každou správně vyřešenou šifru hráč získá 5 bodů, přičemž čím víc bodů, tím vyšší bude vaše šance získat jednu z výher. Konkrétně:
- Hlavní výhra: 100 000 Kč
- 1 až 5. cena: PlayStation 5 Pro + hra Battlefield 6 (PS5)
Klienti Komerční banky, kteří mají platební kartu s designem Agraela nebo Poro 2.0 přitom mohou získat ještě 10 bodů navíc, pokud v zúčtovacím období od 1. 10. do 14. 10. kartou 5× zaplatí (za to dostanou 5 bodů) a následně v období od 15. 10. do 28. 10. učiní dalších 5 plateb (zisk dalších 5 bodů).
Losování proběhne 12. listopadu 2025 v živém přenosu na Twitch kanále Agraela. Podrobné podmínky soutěže najdete na webu banky.