Podvodníci se vydávají za CzechInvest a lákají na zázračné zhodnocení peněz

Na sociálních sítích a v komunikačních aplikacích se šíří podvodné zprávy, které zneužívají jméno i vizuální identitu státní agentury CzechInvest.
Útočníci se vydávají za „oficiální“ investiční program a lákají na nereálné zhodnocení peněz – například slibují stovky procent během pouhých 4 hodin.
Cílem je vylákat z vás peníze nebo získat citlivé údaje k bankovnímu účtu. Podvodníci často pracují s psychologickým nátlakem, tvrdí, že jde o „garantovaný“ a „legální“ projekt. Zároveň odkazují na weby, které mají vzbudit dojem důvěryhodnosti – například weby s již nepoužívanou doménou org. CzechInvest přitom funguje výhradně na státní doméně www.czechinvest.gov.cz.
Agentura CzechInvest zdůrazňuje, že nikdy nenabízí služby zhodnocování soukromých investic, neprovozuje investiční platformu pro fyzické osoby a neobchoduje s vklady občanů. Podobné nabídky proto nesou typické znaky podvodu a agentura se od nich distancuje.
Co dělat, když podobnou zprávu dostanete:
- Neodpovídejte – jakákoli reakce potvrzuje, že váš profil je aktivní.
- Neposílejte peníze ani údaje – nesdílejte číslo karty, přihlašovací údaje do bankovnictví ani „testovací“ vklady.
- Pořiďte screenshot konverzace jako případný důkaz.
- Nahlaste profil přímo v aplikaci (Messenger, WhatsApp apod.) a následně ho zablokujte.
- Pokud jste už odeslali peníze nebo poskytli citlivé údaje (případně i fotky dokladů), okamžitě kontaktujte svou banku a obraťte se na Policii ČR.