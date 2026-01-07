Měšec.cz  »  Podvodníci se vydávají za CzechInvest a lákají na zázračné zhodnocení peněz

Podvodníci se vydávají za CzechInvest a lákají na zázračné zhodnocení peněz

Monika Veselíková
Dnes
Na sociálních sítích a v komunikačních aplikacích se šíří podvodné zprávy, které zneužívají jméno i vizuální identitu státní agentury CzechInvest. 

Útočníci se vydávají za „oficiální“ investiční program a lákají na nereálné zhodnocení peněz – například slibují stovky procent během pouhých 4 hodin.

Cílem je vylákat z vás peníze nebo získat citlivé údaje k bankovnímu účtu. Podvodníci často pracují s psychologickým nátlakem, tvrdí, že jde o „garantovaný“ a „legální“ projekt. Zároveň odkazují na weby, které mají vzbudit dojem důvěryhodnosti – například weby s již nepoužívanou doménou org. CzechInvest přitom funguje výhradně na státní doméně www.czechinvest.gov.cz.

Agentura CzechInvest zdůrazňuje, že nikdy nenabízí služby zhodnocování soukromých investic, neprovozuje investiční platformu pro fyzické osoby a neobchoduje s vklady občanů. Podobné nabídky proto nesou typické znaky podvodu a agentura se od nich distancuje.

Co dělat, když podobnou zprávu dostanete:

  • Neodpovídejte – jakákoli reakce potvrzuje, že váš profil je aktivní.
  • Neposílejte peníze ani údaje – nesdílejte číslo karty, přihlašovací údaje do bankovnictví ani „testovací“ vklady.
  • Pořiďte screenshot konverzace jako případný důkaz.
  • Nahlaste profil přímo v aplikaci (Messenger, WhatsApp apod.) a následně ho zablokujte.
  • Pokud jste už odeslali peníze nebo poskytli citlivé údaje (případně i fotky dokladů), okamžitě kontaktujte svou banku a obraťte se na Policii ČR.
