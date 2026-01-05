Podvodníci rozeslali e-maily lákající na údajný přeplatek až na stovky tisíc adres, varuje VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes upozornila na intenzivní vlnu podvodných e-mailů, které opět lákají na údajný přeplatek na zdravotním pojištění. E-maily podvodníci rozesílají hromadně, bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně.
Od rána evidujeme extrémní vlnu podvodných e-mailů opatřených logem VZP a řadou platných prvků, které příjemce mohou zmást. Zprávy slibují vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění, upozornil ředitel Odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda s tím, že e-maily mohly přijít až na stovky tisíc adres.
Podvodný e-mail je uveden jako „oznámení o vrácení z VZP“. Jeho součástí je fiktivní výpočet částky určené k vrácení a údajné referenční číslo, pod kterým se přeplatek eviduje. Podle Svobody jsou emaily velmi zdařilé a mimořádně uvěřitelné. Součástí falešného oznámení je pak samozřejmě také proklik, který vede k vyplnění osobních a bankovních údajů.
Podle Svobody by klienti měli vždy bedlivě sledovat, zda jsou skutečně na webové stránce VZP a zároveň věnovat zvýšenou pozornost e-mailovým adresám, ze kterých podobné zprávy přichází. Jediná oficiální doména pro komunikaci s VZP ČR je vzp.cz.
Co dělat, když podobný e-mail dostanete:
- Neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy.
- Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje.
- V případě podezření kontaktujte info@vzp.cz.
- Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce VZP ČR: www.vzp.cz.
- Upozorněte na tento podvod své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem.