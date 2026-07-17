Podvodná zpráva láká na nový průkaz pojištěnce. Ve třech krocích získá přístup k vašemu bankovnímu účtu

VZP varuje před podvodníky, kteří rozesílají SMS a e-maily, ve kterých vyzývají k aktualizaci údajů kvůli digitalizaci zdravotnictví. Odkaz ale vede na falešný web VZP a následně požaduje osobní i platební údaje.
Zprávy se vydávají za výzvu k aktualizaci osobních údajů a vyřízení nového průkazu pojištěnce. Dostávají je nejen klienti VZP, ale také lidé pojištění u jiných zdravotních pojišťoven.
Podvodníci tentokrát využívají veřejnou debatu o digitalizaci zdravotnictví. Příjemce zprávy vyzývají, aby si prostřednictvím údajně šifrovaného odkazu aktualizoval informace potřebné k propojení s digitálními systémy zdravotnických zařízení. Zároveň tvrdí, že včasná kontrola údajů je nutná pro bezproblémové poskytování zdravotní péče.
Odkaz navíc vede na stránky, které věrně napodobují oficiální web VZP. Podezřelá může být jejich internetová adresa, podvodná zpráva ji ale předem vydává za zabezpečený či šifrovaný odkaz.
Podvod má tři kroky:
- Na falešném webu se nejprve dozvíte, že si kvůli digitalizaci zdravotních služeb musíte požádat o nový průkaz pojištěnce.
- Následně po vás stránka chce vyplnit osobní údaje včetně rodného čísla.
- Ve třetím kroku stránka požaduje zaplacení poplatku prostřednictvím platební karty. Podvodníci tak získají číslo karty, datum její platnosti i bezpečnostní kód CVV. Tyto údaje mohou zneužít k platbám z účtu.