Podstatné údaje ohledně neschopenky zjistíte online, připomíná ČSSZ

Monika Veselíková
Dnes
Důležité informace o vaší neschopence i o navazujících dávkách si můžete online zkontrolovat na ePortálu ČSSZ.  

Služba je dostupná nonstop a má nahradit část telefonátů a papírování – řadu věcí tak vyřídíte bez volání na okresní správu nebo čekání na dopisy.

Přihlášení se samozřejmě neobejde bez vzdáleného prokázání vaší totožnosti. Například bankovní identitou, eObčankou, mobilním klíčem eGovernmentu nebo přes datovou schránku. Podrobnosti ohledně jednotlivých způsobů autentizace najdete v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?

Po přihlášení uvidíte údaje z oficiální evidence ČSSZ, snadno si tedy například ověříte, zda je neschopenka správně zaevidovaná a jestli údaje odpovídají tomu, co zadal lékař nebo zaměstnavatel.

Služba umí zobrazit přehled všech vašich neschopenek v aktuálním roce, ale také 5 let dozadu. U každé pak najdete detailní informace – například kdo je ošetřující lékař, jaké je uvedené místo pobytu nebo kdy a v jakém rozsahu máte povolené vycházky. Zároveň můžete sledovat, v jaké fázi je zpracování dávek nemocenského pojištění a jaké dávky už byly vyplacené.

Pokud potřebujete doložit průběh neschopenky zaměstnavateli nebo úřadům, můžete si přímo na ePortálu požádat o online potvrzení, bez osobní návštěvy ČSSZ. Některé žádosti a potřebné doklady lze vyplnit a dodat také elektronicky.

Připomeňme, že pokud vás lékař uzná dočasně práce neschopnými, máte nárok na 2 typy dávek:

  • Náhradu mzdy, kterou vám poskytuje zaměstnavatel během prvních 14 dní pracovní neschopnosti a vyplácí se pouze za pracovní dny.
  • Nemocenskou, kterou od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, vyplácí se za každý kalendářní den nemoci, maximálně ale 380 kalendářních dní.

Náhrada mzdy se přitom vypočítá jako 60 % průměrného hodinového výdělku za poslední čtvrtletí, který je ale ještě snížený prostřednictvím určitých redukčních hranic.

Stejným způsobem sociálka dojde k výpočtu nemocenské s tím rozdílem, že namísto hodinového výdělku vyjde z průměru vašich hrubých příjmů za předcházející rok přepočtený na den.

Se složitými výpočty si ale nemusíte lámat hlavu, pomůže naše kalkulačka.

