Podmínky u podpory v nezaměstnanosti se možná zhorší jen někomu

Podoba snížení podpory v nezaměstnanosti tak, jak ji schválila vláda, ještě nemusí být definitivní. Při schvalování ve Sněmovně by ještě mohlo dojít k úpravám původního návrhu. Připustil to ministr práce Aleš Juchelka s tím, že jeho projednávání by mohlo začít už příští týden.
Vláda plánuje od příštího roku snížit podporu v nezaměstnanosti ze současných 80 % výdělku na 65 % s tím, že maximálně bude moci dosáhnout 60 % průměrné mzdy (namísto současných 80 %). V dalších dvou měsících by měla podpora dosáhnout 50 % výdělku a poté klesnout na 45 % (místo současných 40 %).
Ačkoli délka podpůrčí doby podle věku by se nezměnila (do 52 let 5 měsíců; 52–57 let 8 měsíců a nad 57 let 11 měsíců), procentní sazba podpory by měla být nastavena shodně pro všechny věkové skupiny, takže pokles dávky by se v závislosti na délce jejího pobírání vyvíjel u všech stejně. Změny v praxi znamenají, že lidem od 52 let by se zkrátila první dvě období pobírání vyšší úrovně dávky a déle by naopak pobírali tu nejnižší úroveň dávky.
Návrh počítá i se snížením podpory při rekvalifikaci ze současných 80 % na 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku či vyměřovacího základu.
Pravidla pro podporu v nezaměstnanosti se asi opět změní. Chystanou novinku už teď mnozí kritizují
Vláda novinky narychlo protlačila při hlasování o novele zákoníku práce. Kvůli způsobu schválení nemohl nikdo změny připomínkovat. Návrh přitom vyvolává kritiku zaměstnavatelů, odborů i koaliční SPD, jejíž šéf Tomio Okamura by si představoval lepší podmínky například samoživitelky či starší pracujících.
Juchelka uvedl, že by se ve Sněmovně dal návrh upravit tak, aby se vybraných skupin příjemců podpory týkaly nějaké úlevy tak, jak to navrhuje SPD.
Navýšení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci schválila minulá vláda Petra Fialy s cílem rozhýbat rigidní pracovní trh a usnadnit lidem změnu místa.
Na strnulost českého pracovního trhu a strach měnit zaměstnání i navzdory velké nespokojenosti upozornil expert Tomáš Ervín Dombrovský v našem podcastu S Měšcem v plusu.
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