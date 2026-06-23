Podnikatelům v prvním pásmu paušální daně klesne od července záloha. Přeplatek i oni mohou získat hned

Poplatníci daně z příjmů, kteří jsou zařazeni do prvního pásma paušálního režimu, budou od července platit nižší zálohu a získají nárok na přeplatek za platbu důchodového pojištění během první poloviny roku.
Změna je důsledkem snížení odvodů na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým se od 1. července sníží minimální záloha. I z té vychází výše měsíční platby pro podnikatele v prvním pásmu paušální daně. Ta kvůli nižšímu pojistnému klesne ze současných 9984 Kč o 822 Kč na 9162 Kč měsíčně. Nová výše zálohy bude poprvé splatná do letošního 20. července.
Poplatníkům s paušální daní v prvním pásmu navíc za období od ledna do června vznikne přeplatek ve výši 4932 Kč, protože novelizace, která pojistné na důchodové pojištění snižuje, tak činí zpětně od ledna letošního roku.
Poplatníci v režimu paušální daně nemají možnost si požádat Českou správu sociálního zabezpečení o výplatu přeplatku tak, jako ostatní OSVČ. Mají však jinou možnost se k penězům dostat hned.
Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna, vysvětlila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Namísto standardní červencové zálohy ve výši 9162 Kč tak stačí poslat jen 4230 Kč.
V případě, že podnikatelé s paušální daní tuto možnost nevyužijí hned v červenci, mohou tak učinit při platbě záloh do konce roku 2026, nebo jim správce daně na žádost přeplatek vrátí po skončení roku.