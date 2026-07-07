Podnikatelský účet Air Bank nově otevře dveře do letištních salónků

Air Bank rozšiřuje výhody svého podnikatelského účtu o nový benefit – přístup do programu Priority Pass, který zajišťuje síť víc jak patnácti set letištních salonků na letištích ve 148 zemích světa. Nutnou podmínkou pro účast v programu je vedle podnikatelského účtu také aktivní podnikatelská karta.
Priority Pass umožňuje vstup do letištních salónků bez ohledu na aerolinku nebo cestovní třídu, nikoli ale bezplatně. Součástí nabídky od Air Bank pro podnikatele jsou nicméně dva vstupy bez poplatku do konce roku 2026, které banka vrátí formou cashbacku.
Dva vstupy bez poplatku se vztahují pouze na držitele karty, spolucestující hradí standardní poplatek 30 EUR, respektive 35 USD za osobu.
Přístup do salónků je podle banky plně digitální, stačí si aktivovat členství v aplikaci Priority Pass a při vstupu se prokázat QR kódem a platným palubním lístkem. Není potřeba žádná fyzická členská karta ani další administrativní kroky.
Naši klienti tak získají pohodlné zázemí na letištích po celém světě, aniž by si museli pořizovat prémiovou bankovní kartu nebo platit za speciální balíčky služeb, komentuje zavedení novinky Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.