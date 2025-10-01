Měšec.cz  »  Podnikatelské dny Raiffeisenbank nabídnou slevu za sjednání úvěru i na odhad nemovitosti

Podnikatelské dny Raiffeisenbank nabídnou slevu za sjednání úvěru i na odhad nemovitosti

Monika Veselíková
Dnes
Podzimní podnikatelské dny proběhnou v období od 1. října do 30. listopadu 2025. Banka během nich podnikatelům a firmám s obratem do 100 mil. Kč nabídne slevu za sjednání úvěru a odpustí poplatek za odhad nemovitosti.

Naše jarní kampaň přinesla rekordní výsledky, proto jsme se rozhodli zopakovat ji i na podzim. Chceme podnikatelům ukázat, že u nás získají potřebné financování rychle, jednoduše a za transparentních podmínek, říká Jiří Zeman, segmentový manažer Raiffeisenbank.

Podnikatelé mohou například využít slevu 4000 Kč až 55 555 Kč na poplatku za sjednání podnikatelského úvěru. Ten lze čerpat ve výši až 11,5 mil. Kč, bez zajištění 4 mil. Kč. Akce platí pro všechny splátkové podnikatelské úvěry.

Vedle slevy na poplatku za sjednání úvěru pak banka podnikatelům se zajištěným úvěrem odpustí také poplatek 5900 Kč za odhad rezidenční nemovitosti.

Raiffeisenbank spouští podzimní Hypodny. Na úvěru bude možné ušetřit skoro 11 tisíc korun

K Podnikatelským dnům Raiffeisenbank se připojila také Raiffeisen – Leasing s nabídkou akční sazby úvěru na auto nebo motorku se splatností 36 až 72 měsíců. Úrok pro nová vozidla činí 5,79 % p. a., pro ojetá vozidla 6,79 % p. a. Novinkou v rámci Podnikatelských dnů je nabídka společnosti REVO na získání terminálu PAX A920Pro za zvýhodněných podmínek – 99 Kč za instalaci a poplatek 1,05 % za každou transakci – pro všechny nové klienty banky z řad podnikatelů a firem.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

