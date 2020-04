 »   »  Podnikatelé vyčerpali peníze z COVID II za pár hodin, stát program navýšil

Veronika Němcová

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) dnes musela kvůli velkému zájmu podnikatelů po pár hodinách pozastavit příjem žádostí do programu COVID II. Během odpoledne jejich příjem opět obnovila. Podnikatelé budou moci žádat o bezúročné úvěry do 3. dubna do 23:59.

Zájem je enormní, za 3 hodiny byl výrazně překonán limit 1,5 miliardy. Obratem jsem rozhodnul o navýšení na 5 miliard, odpoledne jsme opět rozjeli příjem žádostí a posilujeme počet pracovníků ČMZRB, uvedl na stém twitterovém účtu ministr průmyslu Karel Havlíček.



ČMZRB sputila příjem žádostí dnes v 8:00. Po přijetí 700 žádostí jej přerušila. Program obnovila během odpoledne. Havlíček jí poslal na pomoc desítky lidí ze svého resortu.

Podnikatelé mohou v programu COVID II žádat o půjčky do 15 milionů Kč. Do programu jsou zapojeny komerční banky, za úvěry bude ručit stát prostřednictvím ČMZRB do výše 80 procent jistiny. Zvýhodněné úvěry bude možné čerpat na tři roky.

O pomoc z programu COVID II nemohou žádat firmy z Prahy, protože program je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. A Praha jako bohatý region se těmto fondům vymyká. O alternativní pomoci pro ně jedná ČMZRB s ministerstvem průmyslu.