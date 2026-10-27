Podnikající rodiče by mohli platit nižší odvody až do 7 let věku dítěte. Úleva má pokračovat i poté

Rodiče malých dětí, kteří jsou OSVČ, by mohli získat výhodnější podmínky pro placení důchodového pojištění. Skupina pirátských poslanců předložila návrh zákona, který má prodloužit dobu, po kterou mohou pečující rodiče podnikat na vedlejší činnost, ze současných 4 až na 7 let věku dítěte. Některé OSVČ by navíc mohly po skončení tohoto období další 2 roky využívat nižší minimální odvody.
Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti jsou totiž podmínky placení důchodového pojištění výhodnější než u hlavní činnosti.
Pokud daňový základ OSVČ za celý rok nedosáhne stanovené rozhodné částky, nemusí vůbec platit důchodové pojištění. Pro rok 2026 je tato hranice 117 521 Kč, přičemž v roce 2027 se zvýší na 123 991 Kč. Při překročení limitu se pojistné platí, ale minimální zálohy jsou stále nižší než u hlavní činnosti.
Podle současných pravidel lze podnikání považovat za vedlejší mimo jiné z důvodu osobní péče o dítě do 4 let věku. Při splnění zákonných podmínek by se tato hranice nově posunula až k 7. narozeninám dítěte.
Piráti chtějí změnou přiblížit pravidla důchodového pojištění k těm, která už platí ve zdravotním pojištění. Jak jsme vás už na Měšci informovali (viz odkaz na článek níže), od roku 2026 může stát při splnění podmínek hradit zdravotní pojištění za rodiče pečujícího o dítě do 7 let, i když má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Rodič v roli OSVČ pak nemusí platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění a pojistné podle skutečného zisku doplatí po podání přehledu za daný kalendářní rok.
Poslanecký návrh Pirátů ale počítá ještě s další výhodou.
Rodiče, kteří začali podnikat během péče o dítě, by po přechodu z vedlejší na hlavní činnost mohli po omezenou dobu využívat snížený minimální vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Místo běžných 35 % průměrné mzdy by činil 25 %.
Podle výpočtů Měšce pro rok 2027 by tak minimální měsíční záloha na důchodové pojištění byla 3772 Kč místo běžnách 5281 Kč. Rozdíl představuje 1509 Kč měsíčně, tedy 18 108 Kč za rok. Skutečná výše pojistného by však nadále závisela také na dosaženém zisku dané OSVČ.
Zvýhodnění by nebylo určeno všem podnikajícím rodičům. Má to své podmínky:
- zahájení podnikání v době osobní péče o dítě,
- nepřetržitá péče alespoň 12 kalendářních měsíců před jejím skončením
- dotyčný rodič v předchozích 20 letech nepodnikal jako OSVČ.
Nižší minimální vyměřovací základ by se uplatňoval od měsíce skončení péče a během dalších 2 kalendářních let.
Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2027. Změny však ještě musí projít legislativním procesem a jejich konečná podoba se může změnit.